USA zavřely konzulát v čínském Čcheng-tu, dorazily stěhovací vozy

Konzulát v provincii S'-čchuan "byl středobodem našich vztahů s lidmi západní Číny včetně Tibetu po 35 let," uvedlo americké ministerstvo zahraničí.

Americká vlajka na budově konzulátu byla svěšena v 6:18 ráno místního času (0:18 SELČ), informovala čínská státní televize CCTV. Konzulát také patrně opustili zaměstnanci. Policie však okolí budovy uzavřela, čímž zablokovala jakýkoliv pohled na pozemek, poznamenala AP. U vztyčených bariér hlídali uniformovaní i do civilních šatů oblečení policisté.

V neděli odpoledne ke komplexu v Čcheng-tu přijely stěhovací vozy, jež ho zase po pár hodinách opustily. Pozdě v noci k budově dorazil také tahač bez návěsu, který následně odjel s velkým kontejnerem.

Heavily loaded trucks leave the #US #consulate in #Chengdu on Sunday evening, last night before closure of the consulate. pic.twitter.com/1QbKPOWcFv

Než policie oblast uzavřela, očekávané uzavření konzulátu přilákalo skupinky přihlížejících. Lidé se zastavovali a fotili si fotografie, čímž během slunné neděle blokovali průchod na již tak plném chodníku.

Strict traffic controls were put in place around the #US consulate in #Chengdu as the consulate is set to be closed on Monday morning. Photo:Cui Meng/GT https://t.co/xRT6yPQ3dB pic.twitter.com/A401Arr26l