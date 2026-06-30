Běžní Rusové poprvé tvrdě pociťují dopady války. Experti mají jasno, jestli Putin něco změní

V moskevských ulicích se tvoří dlouhé fronty aut a nákladních vozů u čerpacích stanic kvůli akutnímu celonárodnímu nedostatku pohonných hmot. Mnozí řidiči uvádějí, že strávili celý den objížděním města a hledáním paliva, což je v metropoli jednoho z největších světových producentů energií zcela bezprecedentní situace.
Poprvé za pět let trvání konfliktu tak začínají běžní Rusové pociťovat přímé dopady bojů, které Kreml stále označuje za speciální vojenskou operaci. Důvodem je masivní ukrajinská kampaň bezpilotních letounů, která se zaměřuje na pečlivě vybrané cíle v podobě rafinérií, ropných terminálů, vojenských plavidel a zbrojních závodů hluboko na ruském území.
Nezávislá média dokumentují narůstající dopravní kolaps u benzínek, zatímco na anektovaném Krymu byl vyhlášen výjimečný stav a prodej paliv tam byl zcela pozastaven. Ruský prezident Vladimir Putin na mimořádném víkendovém zasedání poprvé veřejně přiznal, že národní zásoby benzínu klesly na nepohodlnou úroveň a problémy pro řidiče i podniky přetrvávají.
Vláda nyní zvažuje úplný zákaz vývozu nafty a zřídila speciální pracovní skupinu. Podle Putina je ohroženo také zemědělství, přičemž zdůraznil nutnost minimalizovat dopady útoků na civilní infrastrukturu. Tato strategie zrcadlí dřívější ruské údery na ukrajinskou energetickou síť, jejichž cílem bylo zlomit morálku obyvatel.
Západní představitelé a kritici Moskvy vidí v současném vývoji obrat ve válce. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na nedávném summitu G7 ve Francii prohlásila, že ruská únava je zjevná a je čas zdvojnásobit podporu Ukrajině. Podle Rady pro mezinárodní vztahy (CFR) vedlo omezení ruských dodávek paliva na bojišti k tomu, že Ukrajina v únoru získala zpět část území a zvrátila předchozí ruské zisky.
K situaci se vyjádřil i americký prezident Donald Trump, který ocenil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a naznačil, že Rusko by mělo uzavřít dohodu. Zelenskyj pak podotkl, že s pokračující podporou lze vytvořit podmínky, které Moskvu donutí zvolit mír.
Navzdory narůstajícím ekonomickým a logistickým problémům však západní analytici podle CNN neočekávají, že by Kreml v dohledné době ustoupil. Ruský prezident si dlouhodobě buduje image nekompromisního vůdce, pro kterého by jakýkoli ústupek nebo kompromis byl politicky velmi obtížný.
Vzhledem k obrovským lidským ztrátám a oficiálním nárokům na ukrajinská území by jakákoli dohoda, kterou by nebylo možné v Moskvě prezentovat jako jednoznačné vítězství, mohla vyvolat vážné vnitřní politické napětí. Jastřábi v Putinově okolí navíc nadále trvají na úplném ovládnutí Donbasu, takže současný nedostatek paliva nelze vnímat jako bezprostřední kapitulaci.
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Zdroj: Libor Novák