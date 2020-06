Írán je ochoten jednat s USA, chce ale omluvu za vypovězení jaderné dohody

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Írán by byl připraven jednat se Spojenými státy, pokud by se mu omluvily za odstoupení od jaderné dohody z roku 2015 a odškodnily jej. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil íránský prezident Hasan Rúhání.