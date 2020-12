Turecko chystá zákon, který omezí nevládní organizace. Ochránci lidských práv protestují

Navrhovaný právní akt by mimo jiné umožnil ministrovi vnitra, aby zakázal činnost členům organizací, kteří jsou stíháni na základě obvinění souvisejících s terorismem. Ministerstvo by se také mohlo obrátit na soudy se žádostí, aby činnost organizací pozastavily. Veřejná správa by na základě právního aktu dostala možnost v organizacích každoročně provádět inspekci a vyžádat si od nich všechny podklady.

Turecká vláda tvrdí, že cílem opatření je zabránit neziskovým organizacím ve financování terorismu a stíhat ty, kdo poruší zákon. Organizace na ochranu lidských práv, včetně Amnesty International a Human Rights Association, ale tvrdí, že obvinění z terorismu v Turecku jsou nahodilá. Navrhovaný zákon podle nich ani nectí presumpci neviny a umožní trestat osoby, jejichž soudní proces není u konce.

Od neúspěšného pokusu o převrat z roku 2016 jsou na základě obvinění z terorismu v Turecku stíhány stovky tisíc lidí, připomíná Reuters. Stovky nadací dostaly po zmařeném pokusu nařízení k ukončení činnosti.

S návrhem zákona přišla Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Vzhledem k tomu, že AKP a její koaliční partner Strana národní akce (MHP) mají v parlamentu většinu, předkládaný zákon má velkou naději na úspěch.