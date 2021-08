USA důrazně varují občany před dalším útokem u letiště v Kábulu

Diplomaté ve svém varování hovoří o "specifické hrozbě", a jejich výzva k opatrnosti je tak podle agentury DPA ještě naléhavější, než sobotní vyjádření amerického prezidenta Joea Bidena. Ten řekl, že další útok je během následujících 24 až 36 hodin "velmi pravděpodobný".

Ve čtvrtek se u jedné z bran letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník, při explozi přišlo o život nejméně 169 Afghánců a 13 amerických vojáků. Pentagon v sobotu oznámil, že americký bezpilotní letoun zabil dva osnovatele tohoto útoku z hnutí Islámský stát.

"Vzhledem ke konkrétní, důvěryhodné hrozbě by všichni američtí občané v blízkosti kábulského letiště... měli oblast letiště okamžitě opustit," uvedl zastupitelský úřad s odkazem na varování ministerstva zahraničí ve Washingtonu.

#Afghanistan: Due to a specific, credible threat, U.S. citizens near Kabul airport, including South gate, new Ministry of the Interior, and gate near Panjshir Petrol station, should leave the area immediately. Avoid traveling to the airport at this time. https://t.co/wU0jfVIdfZ pic.twitter.com/ghd9w7Cme2