Válku v Sýrii podle exilu nepřežilo 384 000 lidí

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Za devět let, co trvá válka v Sýrii, už přišlo o život zhruba 384.000 lidí. Podrobnou bilanci konfliktu, který vstupuje do desátého roku, dnes oznámila exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Mezi mrtvými je podle ní více než 116.000 civilistů včetně asi 22.000 dětí.