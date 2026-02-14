Británie: Navalnyj byl otráven smrtícím neurotoxinem jihoamerických pralesniček

Britské ministerstvo zahraničí oficiálně oznámilo, že ruský opoziční lídr a protikorupční aktivista Alexej Navalnyj byl otráven smrtícím toxinem. Podle Londýna je za jeho smrt „s vysokou pravděpodobností“ zodpovědné Rusko, které k útoku využilo látku epibatidin. Tento silný neurotoxin se v přírodě vyskytuje v kůži jihoamerických pralesniček, konkrétně u druhů z Ekvádoru, a způsobuje paralýzu, zástavu dechu a bolestivou smrt.
Britská vláda ve svém prohlášení, pod které se podepsalo i Švédsko, Francie, Německo a Nizozemsko, zdůraznila, že pouze ruský stát disponoval prostředky, motivem a příležitostí k nasazení takto specifického jedu v přísně střežené trestanecké kolonii na Sibiři. Podle Londýna neexistuje žádné nevinné vysvětlení pro přítomnost této látky v těle Navalného, neboť pralesničky chované v zajetí toxin neprodukují a v Rusku se epibatidin přirozeně vůbec nevyskytuje.
Vyšetřování okolností Navalného smrti vedla Velká Británie ve spolupráci s partnery z Německa, Francie, Nizozemska a Švédska. Společné úsilí těchto pěti evropských zemí vyústilo v nahlášení případu Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Rusko je v této souvislosti obviňováno z „flagrantního porušení“ Úmluvy o zákazu chemických zbraní.
Zpráva byla zveřejněna právě v době konání Mnichovské bezpečnostní konference, tedy přesně dva roky poté, co se svět na stejném místě dozvěděl o Navalného úmrtí. Tehdy zprávu o ztrátě manžela oznámila přímo v Mnichově Julija Navalná, která nečekaně vystoupila na pódiu krátce po americké viceprezidentce Kamale Harrisové a vyzvala mezinárodní společenství k vyvození odpovědnosti vůči Vladimiru Putinovi.
Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová v Mnichově uvedla, že Spojené království od samého počátku s neutuchajícím odhodláním usilovalo o odhalení pravdy. „Dnes, po boku jeho vdovy, vnáší Británie světlo do barbarského spiknutí Kremlu, jehož cílem bylo umlčet jeho hlas,“ prohlásila ministryně. Podle ní Rusko vnímalo Navalného jako hrozbu a použitím tohoto jedu demonstrovalo opovrženíhodné nástroje, které má k dispozici.
Julija Navalná na nové důkazy reagovala na svých sociálních sítích prohlášením, že nyní již existuje nezvratný důkaz o vraždě jejího manžela chemickou zbraní. Uvedla, že vědci z pěti evropských zemí potvrdili otravu epibatidinem, a vyjádřila vděčnost za jejich mravenčí dvouletou práci. Zopakovala své přesvědčení, že Vladimir Putin je vrah a musí se za své činy zodpovídat před spravedlností.
Tato zjištění přicházejí po loňských tvrzeních Navalné, že dvě zahraniční laboratoře potvrdily otravu na základě biologických vzorků, které se podařilo tajně propašovat z Ruska. Je to však poprvé, kdy evropské vlády oficiálně a společně potvrdily, že Navalnyj zemřel v důsledku otravy, a přímo ukázaly na ruskou administrativu jako na viníka.
Ruské úřady dlouhodobě jakoukoli vinu odmítají a tvrdí, že opozičník zemřel přirozenou smrtí v důsledku kombinace onemocnění, včetně srdeční arytmie. Přítomnost epibatidinu v těle však podle evropských vyšetřovatelů tuto verzi zcela vylučuje.
Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová vystoupila na hlavní scéně Mnichovské bezpečnostní konference v diskusním panelu po boku saúdskoarabského ministra zahraničí, kolumbijského ministra obrany a amerického velvyslance při OSN Mikea Waltze. Kallasová se ve svém příspěvku shodla s diagnózou německého kancléře Merze, že dosavadní světový řád je u konce. Podle ní byl tento systém vybudován proto, aby předcházel válkám, což se, jak ukazuje současné dění ve světě, zjevně nedaří.
