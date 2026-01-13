Britská královna Camilla poprvé popsala napadení ve vlaku

Královna Camilla se desítky let poté, co k tomu došlo, rozhodla prozradit, že se stala obětí sexuálně motivovaného útoku ve vlaku. Podle svých slov se ubránila a nepříjemnou zkušenost pak na dlouhá léta vytěsnila.
Královna Camilla poprvé promluvila o tom, jak byla jako teenagerka napadena ve vlaku. Stalo se tak v rozhovoru pro pořad Today britské veřejnoprávní rozhlasové stanice BBC. Upozornil na to deník Guardian.
Manželka současného britského monarchy Karla III. přiznala, že na nepříjemnou zkušenost svým způsobem zapomněla. Prý ale v její hlavě stále někde je. "Někdo, koho jsem neznala... Četla jsem si knihu, víte, tenhle kluk nebo muž na mě zaútočil. A já se bránila," popsala incident.
"Pamatuji si, že jsem vystupovala z vlaku a moje matka se na mě dívala a říkala: 'Proč ti na kabátu chybí knoflík?' Pamatuji si vztek, jak jsem byla naštvaná. Mám to tak nějak skryté už mnoho let," dodala.
Královně je od listopadu 78 let, takže se dá předpokládat, že jde o zážitek ze 60. let minulého století. Camilla se následně v 70. letech provdala za důstojníka armádního jezdectva Andrewa Parkera Bowlese, s nímž má dvě děti, konkrétně syna Thomase a dceru Lauru. Dvojice se rozvedla v polovině 90. let.
Současná manželka krále tvořila s tehdejším princem Charlesem pár už na začátku 70. let, kdy se seznámili. Vzali se však až v roce 2005. To už měl i syn královny Alžběty II. za sebou rozvod s princeznou Dianou, matkou jeho synů Williama a Harryho.
