Bude to historické. Trump se zasnil při představě jednání s čínským prezidentem

Lucie Podzimková

18. dubna 2026 9:59

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Čína je ráda, že došlo k otevření Hormuzského průlivu, uvedl americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu to sdělil zhruba měsíc před očekávaným setkáním s čínským protějškem. Trump od jednání očekává historické výsledky. 

"Prezident Si je velmi rád, že je Hormuzský průliv otevřen, respektive se rychle otevírá," napsal Trump na sociální síti Truth Social. "Naše setkání v Číně bude jedinečné a potenciálně historické. Těším se, že budu s prezidentem Si. Hodně toho dosáhneme," dodal americký prezident. 

Otevření Hormuzského průlivu, jediné spojnice mezi Perským zálivem a oceánem a jednoho z nejdůležitějších strategických míst na světě, oznámil íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí. Trump nicméně nepřerušil americkou námořní blokádu íránských přístavů, která byla zahájena v pondělí 13. dubna. 

Šéf Bílého domu na konci března oznámil, že jeho setkání s čínským protějškem, které se odložilo kvůli válce na Blízkém východě, proběhne 14. a 15. května v Pekingu. Zmínil také, že s první dámou Melanií přivítá nejvyššího představitele Číny v dalším průběhu letošního roku ve Washingtonu. 

Trump měl původně Čínu navštívit v dubnu. Loni se oba politici setkali v Jižní Koreji. Podle Trumpa od té doby došlo ke značnému pokroku na obou stranách, co se týká dodržování vzájemných dohod.

Americký prezident označil loňský mítink s čínským protějškem za skvělý pro obě země. "Tohle setkání povede k trvalému míru a úspěchu. Bůh žehnej Číně a Spojeným státům americkým," napsal po jednání v Jižní Koreji. 

Výsledkem střetnutí obou politiků mezi čtyřma očima byla dohoda mezi Washingtonem a Pekingem o zrušení či odkladu čínských omezení vývozu vzácných nerostů. Šlo o významný posun po měsících obchodních sporů, které ohrožovaly světové dodavatelské řetězce a vyvolávaly obavy z nové obchodní války.

Írán už Hormuzský průliv nikdy nezavře, Izrael má zákaz bombardovat Libanon, řekl Trump. NATO vzkázal, ať se do toho neplete

Americký prezident Donald Trump vydal sérii prohlášení, ve kterých oznámil zásadní obrat v blízkovýchodním konfliktu. Podle jeho slov Spojené státy s okamžitou platností zakázaly Izraeli další bombardování Libanonu. Prezident zdůraznil, že Izrael má od USA tyto akce striktně zakázány, a dodal, že současná situace již stačila. Svůj příspěvek na sociální síti Truth Social zakončil rázným zvoláním, že čeho je moc, toho je příliš.
Procitli už i pravicoví populisté. Dejte od Trumpa ruce pryč, vzkázala Le Penová

Evropští pravicoví populisté, kteří v minulosti vzhlíželi k Donaldu Trumpovi jako ke svému ideovému vzoru, od něj v posledních týdnech dávají ruce pryč. Americký prezident se na starém kontinentu stal natolik kontroverzní postavou, že i jeho nejbližší spojenci ho nyní vnímají spíše jako politickou zátěž. Marine Le Penová, lídryně francouzského Národního sdružení, již svým spolustraníkům jasně vzkázala, že je nutné si od Trumpa udržovat odstup.

Prezident Trump

Írán už Hormuzský průliv nikdy nezavře, Izrael má zákaz bombardovat Libanon, řekl Trump. NATO vzkázal, ať se do toho neplete

Americký prezident Donald Trump vydal sérii prohlášení, ve kterých oznámil zásadní obrat v blízkovýchodním konfliktu. Podle jeho slov Spojené státy s okamžitou platností zakázaly Izraeli další bombardování Libanonu. Prezident zdůraznil, že Izrael má od USA tyto akce striktně zakázány, a dodal, že současná situace již stačila. Svůj příspěvek na sociální síti Truth Social zakončil rázným zvoláním, že čeho je moc, toho je příliš.

Procitli už i pravicoví populisté. Dejte od Trumpa ruce pryč, vzkázala Le Penová

Evropští pravicoví populisté, kteří v minulosti vzhlíželi k Donaldu Trumpovi jako ke svému ideovému vzoru, od něj v posledních týdnech dávají ruce pryč. Americký prezident se na starém kontinentu stal natolik kontroverzní postavou, že i jeho nejbližší spojenci ho nyní vnímají spíše jako politickou zátěž. Marine Le Penová, lídryně francouzského Národního sdružení, již svým spolustraníkům jasně vzkázala, že je nutné si od Trumpa udržovat odstup.

