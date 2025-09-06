Bývalý velitel spojeneckých sil: Až válka skončí, ukrajinská armáda bude nejsilnější v Evropě. Chceme ji na své straně

Bývalý vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, generál Philip M. Breedlove, v rozhovoru pro ČT24 prohlásil, že jakmile válka skončí, bude ukrajinská armáda nejsilnější v Evropě.
Breedlove uvedl, že Ukrajinci už nyní mají druhou nejsilnější armádu na kontinentu a vyzdvihl statečné piloty a schopnost ukrajinského námořnictva úspěšně bojovat s ruskou flotilou. Z toho důvodu si je podle něj NATO chce a musí získat na svou stranu. .
Generál v rozhovoru zdůraznil, že se NATO má od Ukrajinců co učit. Vzhledem k tomu, že Ukrajina čelí moderní válce, se stala nejlepší na světě v obraně proti dronům. NATO posílá na Ukrajinu speciální týmy, které se učí od ukrajinských vojáků.
Zároveň se od nich Aliance učí, jak funguje pozemní válka a jak se v ní mění způsob boje. Dále se ukázalo, že NATO nebylo dostatečně připraveno v oblasti logistiky a výroby munice. Naopak Ukrajina se může od Aliance učit rozvíjet své letectvo a námořnictvo, které jsou v rámci NATO a Ameriky nejlepší na světě.
Breedlove také řekl, že NATO nikdy nebude útočnou aliancí. Zároveň upozornil na fakt, že se Spojené státy začínají více soustředit na Čínu, a proto chtějí, aby Evropa převzala více odpovědnosti za svou vlastní obranu.
Po pádu Berlínské zdi a rozpadu Sovětského svazu Evropa přestala investovat do své obrany a spoléhala se na tzv. mírovou dividendu. Breedlove uvedl, že se jednalo o velkou chybu, která se potvrdila v roce 2008 ruskou invazí do Gruzie a v roce 2014, kdy Rusko poprvé napadlo Ukrajinu.
Generál, který v roce 2014 velel ozbrojeným silám v Evropě, přiznal, že ho tehdejší Putinova agrese nepřekvapila, protože s kolegy tušili, že Rusko nebude dobrým spojencem. Dodal však, že Západ byl vojensky zaskočen. Od té doby se NATO snaží restrukturalizovat své síly a zvyšovat svou připravenost.
Podle Breedlova si Západ teprve tehdy uvědomil, že Rusko není partnerem pro mír, ale nepřítelem Evropy. Generál zároveň zmínil, že Putin udělal velkou chybu, když pokračoval v invazi do sousedních zemí, což vedlo k tomu, že do NATO vstoupily Finsko a Švédsko, tedy země s kvalitní armádou, které okamžitě posílily obranu Evropy.
Na případné členství Ukrajiny v NATO ale panují rozdílné politické názory. Zatímco například český prezident Petr Pavel a mnohé vlády západní Evropy jsou pro, proti je například americký prezident Donald Trump, slovenský premiér Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán.
