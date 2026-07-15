Červen byl pro Ukrajinu nejtragičtějším měsícem od začátku války

Letošní červen se stal pro ukrajinské civilisty nejtragičtějším měsícem od dubna roku 2022. Podle úterní zprávy Organizace spojených národů za tím stojí především zintenzivňující se ruské útoky na města ležící daleko za samotnou frontovou linií.
Monitorovací mise OSN pro lidská práva na Ukrajině potvrdila, že v červnu přišlo o život nejméně 293 civilistů, čímž celkový počet civilních obětí od začátku roku vzrostl na téměř 1400. V porovnání se stejným obdobím loňského roku jde o nárůst o 37 % a oproti první polovině roku 2024 se toto číslo dokonce více než zdvojnásobilo.
Šéfka monitorovací mise Danielle Bellová v této souvislosti upozornila na varovný eskalační trend. Rostoucí ztráty na životech jsou podle ní způsobeny stále častějším nasazováním vysoce účinných zbraní, které mají ničivé následky právě v hustě osídlených městských oblastech.
Podle zjištění OSN za tímto nepříznivým vývojem stojí zejména ruské rakety s dlouhým doletem, které zasahují obytné domy v metropoli Kyjevě a dalších městech, jako jsou Oděsa či Dnipro. Počet obětí způsobených těmito zbraněmi dlouhého doletu vzrostl v prvním pololetí ve srovnání se stejným úsekem loňského roku o 60 %.
Ukrajinští představitelé dlouhodobě poukazují na potíže, kterým čelí při snaze sestřelovat ruské balistické střely. Z tohoto důvodu opakovaně žádají evropské partnery o posílení protivzdušné obrany a intenzivně vyjednávají se Spojenými státy o povolení k výrobě interceptorů pro systémy Patriot, které jsou schopné tyto balistické hrozby likvidovat. Zcela jiná situace panuje v oblastech bezprostředně sousedících s frontou. Tam mají v letošním roce většinu civilních úmrtí a zranění na svědomí drony krátkého dosahu.
Podle Bellové přítomnost bezpilotních prostředků zcela změnila životní podmínky lidí v blízkosti bojové linie. Mnoho obyvatel popisuje permanentní pocit, že jsou drony doslova loveni, a to i při zcela běžných denních činnostech, jako je nákup potravin, venčení psů, jízda na kole, práce na zahradě nebo snaha evakuovat se do bezpečí. Dopady neustálého ostřelování přitom doléhají na celou zemi. Jen za první polovinu července si ruské útoky vyžádaly životy nejméně 240 civilistů a dalších 1904 lidí utrpělo zranění.
Jedna z tragédií se odehrála také na začátku července v Kyjevě, kde po masivním ruském útoku zemřelo nejméně třicet lidí včetně šestičlenné rodiny. Mezi oběťmi byl i třiadvacetiletý Nikita, který v dětství úspěšně překonal rakovinu a v horizontu několika dní se měl ženit. Rodinná přítelkyně Alla Melnyčuková na sociálních sítích vzpomínala, že s touto rodinou měla velmi blízký vztah a její tragický konec zasáhl všechny, jejichž životy byly s oběťmi úzce provázány.
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Zdroj: Libor Novák