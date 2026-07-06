Červená karta pro nejlepšího hráče USA se Trumpovi nelíbí. Chce, aby to FIFA prošetřila

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že osobně požádal mezinárodní fotbalovou federaci FIFA o přezkoumání trestu pro útočníka Folarina Baloguna. Nejlepší střelec Spojených států na probíhajícím světovém šampionátu dostal stopku na jedno utkání, což vyvolalo velký poprask. Podle hlavy státu by realizace tohoto trestu zanechala na celém turnaji obrovskou skvrnu.
Původně měl pětadvacetiletý útočník vynechat nadcházející osmifinálový zápas národního týmu proti Belgii v Seattlu. Řídící orgán světového fotbalu však v pondělí večer platnost automatického trestu na dvanáct měsíců pozastavil. Díky tomuto kroku může americký forvard do důležitého vyřazovacího klání nastoupit.
Šéf Bílého domu se k celé záležitosti vyjádřil přímo z Oválné pracovny. Uvedl, že se podle jeho názoru vůbec nejednalo o faul, a proto se obrátil na předsedu federace Gianniho Infantina s prosbou o revizi. Trump zdůraznil, že na šéfa FIFA nijak netlačil ani mu nediktoval, jak má v této věci rozhodnout.
Celou situaci prezident popsal jako střet dvou skvělých sportovců, kteří do sebe v plné rychlosti vrazili a zaklesli se do sebe. Odmítl, že by americký reprezentant udělal cokoli špatného. Rozhodnutí o zrušení trestu připsal nezávislé komisi a označil ho za jediné správné, protože sám prý kompetence k takovým příkazům nemá.
Ve svém prohlášení Trump navíc zpochybnil samotného arbitra inkriminovaného utkání, kterého označil za poněkud podezřelého. Novináře zároveň vyzval, aby se blíže podívali na jeho minulost. Tyto výroky pravděpodobně ještě více vyhrotí už tak napjatou atmosféru, která se kolem kontroverzní červené karty vytvořila.
Samotný incident z předchozího střetnutí přitom na hřišti jako nedovolený zákrok vůbec posouzen nebyl a sudí situaci původně vyhodnotil jako běžný souboj o míč. Do hry ale vstoupil videorozhodčí, který hlavnímu arbitrovi ukázal zpomalené záběry. Tento postup byl nicméně v rozporu s běžným protokolem pro video na mistrovství světa.
Zpomalené opakované záběry odhalily, že Balogun zachytil kolíky kopačky kotník bosenského fotbalisty. Následně padlo rozhodnutí udělit červenou kartu za hrubé porušení pravidel, což vedlo k vyloučení hráče. Okamžitě se však vyrojily pochybnosti o tom, zda byl dodržen správný proces a zda nebyl trest až příliš přísný.
Na zmírnění trestu pro americkou hvězdu okamžitě reagoval belgický fotbalový svaz, který podal proti rozhodnutí FIFA oficiální odvolání. Belgická strana si stěžovala, že do pondělního rána neobdržela žádné vysvětlení ani verdikt. Podle svého vyjádření tak neměla jinou možnost než napadnout Balogunovu způsobilost k večernímu zápasu.
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Zdroj: Libor Novák