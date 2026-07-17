CIA: Průměrná délka života ruského rekruta na bojišti je 30 minut. Vojáky decimují ukrajinské drony s AI

Libor Novák

17. července 2026 16:49

Ruská armáda, ilustrační foto
Ruská armáda, ilustrační foto Foto: web Ministerstva obrany RF

Průměrná délka života ruského rekruta po příchodu na ukrajinské bojiště se v současnosti pohybuje mezi pouhými dvaceti a třiceti minutami. Na summitu o obraně a inovacích v Pensylvánii to prohlásil ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe. Šéf americké rozvědky potvrdil, že tyto zpravodajské odhady jsou v souladu s veřejně dostupnými informacemi z bojové linie. Hlavním faktorem stojícím za takto vysokou úmrtností jsou ukrajinské drony poháněné umělou inteligencí, které Ratcliffe popsal jako specializované, nízkonákladové stroje na zabíjení ruských vojáků.

Tyto moderní autonomní systémy se staly klíčovým vyrovnávacím prvkem, který pomáhá ukrajinským silám čelit výrazné početní převaze ruské armády. Podle údajů amerických zpravodajských služeb i nezávislých analytických center jsou ztráty okupačních sil enormní a dosahují v průměru tisíců vojáků týdně. Právě nasazení bezpilotních letounů, které dokážou samostatně vyhledávat a likvidovat cíle bez nutnosti přímého lidského navádění, dramaticky změnilo dynamiku pozemních střetů. Tento technologický skok efektivně paralyzoval schopnost ruského velení provádět rozsáhlejší útočné operace.

Vysoká intenzita ničení nepřátelské živé síly a techniky souvisí s masivní domácí produkcí, kterou Kyjev v poslední době dokázal nastartovat. Samotné drony mají podle vyjádření ukrajinských představitelů na svědomí drtivou většinu všech úspěšně zasažených a zničených ruských cílů. Výrobní kapacity země se neustále navyšují, přičemž současné plány směřují k produkci milionů kusů těchto asymetrických zbraní ročně. Jen za první polovinu letošního roku dokázaly ukrajinské bezpilotní prostředky eliminovat obrovské množství techniky včetně dělostřelectva, systémů protivzdušné obrany a logistických vozidel.

Extrémní ztráty na frontě staví Kreml do složité situace, neboť se snaží za každou cenu vyhnout vyhlášení další nepopulární vlny mobilizace. Ruské vedení proto doplňuje stavy jednotek pomocí alternativních metod, mezi které patří nábor vězňů výměnou za milost nebo verbování cizinců pod falešnou záminkou. Tyto nedostatečně vycvičené posily jsou pak posílány přímo do nejintenzivnějších ohnisek bojů, kde čelí technologicky vyspělému odporu. Podle hodnocení CIA se postup ruských vojsk v podstatě zastavil, což potvrzuje efektivitu ukrajinské strategie.

Zprávy o kritické situaci na frontové linii však přicházejí ve chvíli, kdy samotnou Ukrajinu zasáhly hluboké vnitřní politické otřesy. Prezident Volodymyr Zelenskyj se rozhodl odvolat ministra obrany Mychajla Fedorova, což vyvolalo značné napětí v celé zemi. Pětatřicetiletý Fedorov, který byl vnímán jako hlavní motor digitální transformace a modernizace armády, skončil ve své funkci po pouhých šesti měsících. Jeho nucený odchod vyvolal okamžitou vlnu nevole mezi civilním obyvatelstvem i v řadách mezinárodních partnerů.

Důvodem pro toto radikální personální rozhodnutí byl veřejný a vleklý konflikt mezi ministerstvem obrany a nejvyšším armádním velením. Fedorov otevřeně kritizoval vrchního velitele ozbrojených sil generála Oleksandra Syrského, kterého obvinil ze sabotování reforem a lpění na staromódních metodách řízení. Podle odvolaného ministra generální štáb záměrně blokoval vznik moderních center excelence a rozhodoval o distribuci vojenského materiálu na základě osobní loajality namísto reálných dat z bojiště. Rozkol vyvrcholil Fedorovovým návrhem na odvolání generála Syrského, což nakonec vedlo k jeho vlastnímu konci.

V reakci na prezidentův krok vyšly do ulic Kyjeva a dalších velkých měst stovky nespokojených občanů, kteří požadovali okamžité Fedorovo znovujmenování. Demonstranti před prezidentskou kanceláří vyjadřovali obavu, že odstraňování progresivních lídrů oslabuje schopnost země efektivně se bránit. Na uvolněný post ministra obrany by mohl po schválení parlamentem nastoupit současný ministr vnitra Ihor Klymenko. Vnitřní vládní krize tak přichází v momentě, kdy Ukrajina potřebuje udržet maximální stabilitu a jednotu.

Tato situace rezonuje i ve Washingtonu a mezi evropskými spojenci, kteří aktuálně jednají o přidělení dalších finančních prostředků na vývoj autonomních systémů. Západní armády mají obrovský zájem o získání unikátních ukrajinských zkušeností s integrací umělé inteligence do reálných bojových operací. Kyjev se na oplátku snaží zajistit dodávky sofistikovaných systémů protivzdušné obrany a raketových komplexů, které nedokáže vyrábět vlastními silami. Další směřování konfliktu tak bude záviset na tom, jak rychle se Ukrajině podaří vyřešit domácí politické spory a udržet technologický náskok.

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