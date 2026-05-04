CNN: Putin čelí rostoucí paranoie. Chorobně se bojí atentátu

Ruský prezident Vladimir Putin čelí rostoucí paranoie z možného atentátu nebo vnitrostranického převratu. Podle uniklé zprávy evropských tajných služeb, na kterou se odkazují server Important Stories a stanice CNN, panují v Kremlu od začátku března vážné obavy z úniku citlivých informací a spiknutí uvnitř ruských politických a bezpečnostních elit. Putin se má obávat zejména útoku pomocí dronů, které by mohli zorganizovat lidé z jeho blízkého okolí.
V reakci na tyto hrozby zavedla Federální ochranná služba (FSO) drakonická bezpečnostní opatření. Návštěvníci prezidentské administrativy nyní procházejí dvouúrovňovou kontrolou včetně osobních prohlídek.
Putinův program se radikálně změnil – seznam míst, která navštěvuje, byl omezen a on sám se s rodinou údajně nezdržuje ve svých obvyklých rezidencích v Moskvě či ve Valdaji. Místo toho má trávit čas v modernizovaných bunkrech, například v Krasnodarském kraji, zatímco státní média vysílají předtočené záběry, aby vzbudila zdání jeho běžné aktivity.
Izolace prezidenta zasáhla i jeho nejbližší personál. Kuchaři, fotografové a bodyguardi mají zakázáno používat mobilní telefony a nesmí jezdit hromadnou dopravou. Ve svých domovech mají navíc nainstalované sledovací systémy.
Napětí se přenáší i do nejvyšších pater silových složek. Zpráva zmiňuje rozepře mezi šéfem FSB Alexandrem Bortnikovem, velitelem Rosgvardije Viktorem Zolotovm a náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem, kteří se vzájemně obviňují z bezpečnostních selhání po úspěšných ukrajinských útocích na ruské generály.
Situaci v elitách dále vyostřilo březnové zatčení Ruslana Calikova, bývalého náměstka ministra obrany Sergeje Šojgua, kvůli obviněním ze zpronevěry a úplatkářství. Šojgu, nyní tajemník Bezpečnostní rady, je v dokumentu zmiňován v souvislosti s rizikem puče kvůli jeho přetrvávajícímu vlivu v armádě.
Atmosféra strachu se projevila i v symbolických změnách – poprvé v historii nebyli na letošní přehlídku ke Dni vítězství na Rudém náměstí pozváni poslanci Státní dumy, což jen potvrzuje míru uzavřenosti, do které se ruské vedení propadá.
Zdroj: Lucie Podzimková