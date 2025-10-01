Co vlastně znamená shutdown? V minulosti v USA zavřelo vše od parků po muzea

Libor Novák

1. října 2025 9:56

Kongres USA
Kongres USA Foto: Pixabay

Kvůli neschopnosti republikánských a demokratických zákonodárců vyřešit rozpočtový spor došlo k uzavření federální vlády USA. Patová situace se týká financování vládních operací na říjen a následující měsíce, což vyvolává obavy z rozsáhlých problémů pro Američany.

Uzavření vlády zasáhne cestující mnoha způsoby. Přestože pracovníci Řízení letového provozu a Úřadu pro bezpečnost dopravy (TSA) jsou považováni za „nezbytné“ a nadále pracují, nebudou dostávat plat, dokud se situace nevyřeší. Během minulého „shutdownu“ v letech 2018–2019 začali tito zaměstnanci hromadně hlásit nemoc, což vedlo k zpožděním na letištích a dlouhým bezpečnostním frontám.

Dopady pocítí i Američané plánující cesty do zahraničí. Agentury vydávající cestovní pasy varují, že zpracování cestovních dokumentů může trvat déle než obvykle.

Nejvíce zasaženi budou federální zaměstnanci, jelikož až 40 % z nich, což představuje asi 800 000 lidí, půjde na neplacenou dovolenou. Tito pracovníci nedostanou výplatu po celou dobu trvání uzavření. Zatímco „nezbytní“ zaměstnanci pracují bez platu, ti, kteří nejsou zařazeni mezi nezbytné, musejí zůstat doma. V minulosti těmto pracovníkům byla mzda po skončení „shutdownu“ vyplacena zpětně.

Někteří zaměstnanci mohou být nuceni najít si brigády, jako tomu bylo během předchozích krizí. Uzavření pravděpodobně povede k propouštění mnoha pracovníků v agenturách, jako je Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Národní institut zdraví (NIH). Tím dojde k přerušení probíhajícího výzkumu a experimentů. Problémy se týkají také kontraktorů, kteří pracují pro federální agentury, ale nejsou jejich přímými zaměstnanci. Ti historicky nedostávají náhradu mzdy za ušlou práci.

Federální pozemky, včetně Národních parků a lesů, byly v minulosti během „shutdownů“ pro návštěvníky uzavřeny. Během posledního uzavření však vláda Donalda Trumpa rozhodla ponechat parky otevřené, ale s minimem nebo bez federálního personálu.

Podle zastánců ochrany parků to vedlo k vandalismu – návštěvníci jezdili chráněnou krajinou, plenili historická místa a zanechávali hromady odpadků. Skupina více než 40 bývalých správců parků vyzvala Bílý dům, aby v případě „shutdownu“ parky úplně uzavřel. Emily Thompson z Koalice na ochranu národních parků prohlásila, že „neměli bychom nechávat naše národní parky otevřené bez pracovníků Správy národních parků."

Známá Smithsonova muzea ve Washingtonu D.C. zůstanou otevřená minimálně do pondělí 6. října, jelikož organizace má k dispozici finance z minulých let. Zvířata v Národní zoologické zahradě budou nadále krmena a pečována o ně, avšak oblíbené webkamery se vypnou, protože byly označeny za nepodstatné – diváci tak nebudou moci sledovat pandy, slony nebo lvy.

Sociální programy Medicare a Medicaid pro seniory a chudé budou pokračovat, ale nedostatek personálu může způsobit přerušení některých služeb. Národní program pojištění proti povodním bude uzavřen, což může zpozdit některé hypotéky vyžadující tuto pojistku. Pokud se uzavření vlády protáhne, hrozí, že Fond pro pomoc při katastrofách (Disaster Relief Fund) spravovaný agenturou FEMA vyčerpá finanční prostředky.

Uzavření zasáhne také programy potravinové pomoci. Předpokládá se, že program WIC (Doplňkový výživový program pro ženy, kojence a děti) rychle vyčerpá finanční prostředky. Program SNAP (Doplňkový program nutriční pomoci, dříve potravinové lístky) by měl pokračovat déle, ale i on je ohrožen nedostatkem financí.

Americká vláda je uzavřena. Shutdown poslal domů statisíce zaměstnanců, úřady nefungují

USA (Spojené státy americké) Kongres USA

