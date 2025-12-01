Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Ruský raketový útok na město Dnipro na východě Ukrajiny zabil čtyři lidi a čtyřicet zranil, oznámily tamní úřady. Neoficiální zprávy uvádějí, že při pondělním ranním úderu byla použita balistická střela. Záběry sdílené na internetu zachytily silnou explozi u dálnice a místní média informovala o zasažení či vážném poškození kancelářské budovy, obchodů a automobilů. Dnipro, které leží přibližně sto kilometrů od frontové linie, je častým terčem ruských útoků od zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022.

Tento útok přišel jen den před plánovanou schůzkou amerického zvláštního vyslance Steva Witkoffa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Witkoff, který letos ruského prezidenta navštívil již několikrát, ale nikdy nebyl v Kyjevě, vede jednání zaměřená na ukončení války na Ukrajině. V neděli se v rámci intenzivní „kyvadlové diplomacie“ uskutečnilo setkání ukrajinské delegace s Witkoffem, americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a Jaredem Kushnerem na Floridě.

Prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí označil floridské rozhovory za „velmi konstruktivní“, ale připustil, že zbývá vyřešit některé „tvrdé body“. Podobně se vyjádřil i Rubio, který schůzku popsal jako „produktivní“, ale s tím, že „zbývá hodně práce“. Přes toto diplomatické úsilí přetrvávají mezi Moskvou a Kyjevem zásadní rozdíly.

Rusko odmítá ustoupit od svého klíčového požadavku, aby se Ukrajina stáhla z oblastí regionu Donbas, které stále drží. Kyjev naopak trvá na tom, že to nikdy neudělá. Putin prohlásil, že pokud se Ukrajinci nestáhnou, dosáhne Rusko svého „silou zbraní“. Zelenskyj v reakci obvinil Rusko, že „pohrdá“ snahami o „skutečné ukončení války“.

Dalším sporným bodem je budoucí bezpečnost Ukrajiny. Kyjev a jeho evropští partneři požadují, aby Ukrajina získala bezpečnostní záruky, jako je členství v NATO, které by ji ochránily před budoucími útoky. Rusko se tomu důrazně brání a i Donald Trump vyloučil možnost, že by se Ukrajina mohla k této vojenské alianci připojit.

Mezitím Zelenskyj odcestoval do Paříže, aby získal podporu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, a v úterý zamíří do Irska. V posledních týdnech v Kyjevě i v Evropě roste znepokojení, že by Spojené státy mohly být přístupnější spíše ruským než ukrajinským požadavkům a že Evropa je vytlačována z vyjednávacího stolu.

Zelenskyj je navíc politicky oslaben korupčním skandálem. Jeho šéf kanceláře a vedoucí ukrajinské delegace na mírových jednáních, Andrij Jermak, v pátek rezignoval poté, co protikorupční vyšetřovatelé provedli razii v jeho domě. Nebyl sice z ničeho obviněn, ale odstoupení přišlo v době, kdy byli propuštěni i dva ministři kabinetu. Trump v neděli na palubě prezidentského letadla pro novináře zmínil, že Ukrajina má „nějaké složité malé problémy“, odkazuje na skandál. Zopakoval také svůj názor, že jak Rusko, tak Ukrajina chtějí válku ukončit.

Od začátku invaze v únoru 2022 byly zabity nebo zraněny desítky tisíc vojáků, tisíce civilistů a nejméně sedm milionů lidí se stalo uprchlíky. Konflikt mezi oběma bývalými sovětskými státy se táhne od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym a podpořilo ozbrojené povstání na východní Ukrajině po svržení proruského ukrajinského prezidenta.

Putin schválil rekordní rozpočet od dob Sovětského svazu. Na armádu půjde téměř polovina výdajů

Vladimir Putin

Putin přijme Witkoffa, potvrdil Kreml. Moskva odsoudila ukrajinskou operaci

Ruský prezident Vladimir Putin se příští týden setká s americkým mírovým vyjednavačem Steven Witkoffem, potvrdil Kreml. Moskva zároveň odsoudila ukrajinský útok na ropné tankery v Černém moři. Při námořní operaci byly zasaženy dvě lodě, které jsou považovány za součást ruské stínové flotily. 
Ruská armáda, ilustrační fotografie. Rozhovor

Válku mezi Ruskem a NATO nelze smést ze stolu. Invaze do Pobaltí nehrozí bezprostředně, říká Kraus

Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o možné ruské agresi proti Pobaltí. Nemyslí si, že by byla reálná v rámci jednoho až dvou let, ale zároveň to podle něj není zodpovědné smést ze stolu. „Pokud by přesto došlo k otevřené vojenské invazi do Pobaltí, šlo by od první minuty o válku Ruska s NATO, nikoli jen s Estonskem, Lotyšskem nebo Litvou,“ zdůraznil Kraus s tím, že lze počítat i s účastí Spojených států, protože by politické a vojenské náklady nebránění spojenců zkrátka byly příliš vysoké.

válka na Ukrajině Ukrajina

Karel Havlíček Prohlédněte si galerii

Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě proběhly konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze

Snaha Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině nesmí v žádném případě umožnit Vladimiru Putinovi vyhnout se odpovědnosti za válečné zločiny spáchané ruskými silami. Před touto hrozbou varoval vysoký představitel Evropské unie, který tak fakticky stanovil novou červenou linii pro jakoukoli mírovou dohodu.

Zbyněk Stanjura

Schodek rozpočtu dosáhl 232,4 miliardy. Vláda v demisi věří v plnění cíle

Státní rozpočet České republiky vykázal na konci listopadu schodek ve výši 232,4 miliardy korun. Během posledního měsíce se tak deficit prohloubil o téměř 50 miliard korun. Informovalo o tom v pondělí Ministerstvo financí. Schválený deficit pro celý rok je přitom stanoven na 241 miliard korun. Zůstává tak otázkou, zda se vládě v demisi podaří stanovený cíl splnit, jelikož do limitu zbývá necelých devět miliard korun a například loni v prosinci deficit vzrostl o více než dvanáct miliard korun.

Maduro, Nicolas

Trump dal venezuelskému prezidentovi ultimátum. Maduro ho odmítá, požaduje globální amnestii

Během nedávného telefonického rozhovoru údajně Donald Trump předložil venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi ultimátum, aby se okamžitě vzdal moci. Venezuelský autoritářský lídr to měl odmítnout a místo toho požadoval „globální amnestii“ pro sebe a své spojence. Trump v neděli potvrdil, že rozhovor proběhl, a novinářům sdělil: „Neřekl bych, že to šlo dobře nebo špatně, byl to telefonát.“

Vladimir Putin

Putin schválil rekordní rozpočet od dob Sovětského svazu. Na armádu půjde téměř polovina výdajů

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o rozpočtu na rok 2026 a následující tři roky. Schválený dokument počítá s příjmy ve výši 40,27 bilionu rublů a výdaji 44,06 bilionu rublů. Rozpočtový deficit se očekává ve výši 3,78 bilionu rublů, což odpovídá 1,6 % HDP. Dle dostupných informací ruských médií půjde 40 % rozpočtu na financování války a bezpečnosti Ruska.

Súdán, ilustrační fotografie (Photo by Yusuf Yassir)

"Viděl jsem, jak přejíždějí zraněné lidi. Svědci promluvili o nejbrutálnější kapitole súdánské občanské války

Pád súdánského města Fášir (el-Fasher) po osmnáctiměsíčním obléhání ze strany paramilitárních Sil rychlé podpory (RSF) představuje obzvláště brutální kapitolu súdánské občanské války. Redaktoři BBC cestovali do uprchlického tábora Al-Dabbah, vzdáleného stovky kilometrů v poušti na severu Súdánu, v oblasti kontrolované súdánskou armádou, aby získali přímá svědectví od těch, kterým se podařilo uprchnout.

Protesty v Gruzii, ilustrační fotografie.

BBC: Úřady v Gruzii použily proti demonstrantům chemickou látku z první světové války

Důkazy shromážděné BBC naznačují, že gruzínské úřady loni použily chemickou látku z éry první světové války k potlačení protivládních demonstrantů. Jeden z protestujících popsal pocit pálení po zasažení vodním dělem v hlavním městě Tbilisi, který se nedal ihned smýt. Demonstranti proti pozastavení snahy gruzínské vlády o vstup do Evropské unie si stěžovali i na další příznaky. Patřila mezi ně dušnost, kašel a zvracení, které přetrvávaly týdny.

Maduro, Nicolas

Uprchl ze země? Maduro se po řadě spekulací objevil na veřejnosti

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v neděli poprvé po několika dnech objevil na veřejnosti, čímž ukončil spekulace, že uprchl ze země uprostřed narůstajícího napětí se Spojenými státy. Maduro, který se obvykle objevuje ve venezuelské televizi několikrát týdně, nebyl na veřejnosti viděn od středy, kdy zveřejnil video, na kterém se projíždí Caracasem. Tato absence vedla k intenzivním dohadům o jeho pobytu. V neděli se prezident objevil na výročním ceremoniálu předávání cen pro výběrovou kávu ve východní části Caracasu.

Marco Rubio na zápase UFC 316

Naděje chřadnou. USA jednaly s Kyjevem o "zákazu" vstupu Ukrajiny do NATO

Jednání mezi delegacemi z Washingtonu a Kyjeva se konala v exkluzivním soukromém klubu Shell Bay skupiny Witkoff na jižní Floridě a byla popsána jako „tvrdá, ale velmi konstruktivní“. Účastníci jedli ukrajinský boršč, řepnou a zelnou polévku, která prý byla „velmi vydatná masem“, a holubtsi, tradiční masové a zelné závitky. Podávání těchto pokrmů bylo považováno za vítané uznání ukrajinské kultury, což je obratné diplomatické gesto ve snaze Spojených států přimět Ukrajinu ke kompromisu v mírové dohodě s Ruskem.

Senioři, ilustrační fotografie.

Důchodci musí být obezřetní. Podvodníci přišli s novou praktikou

Důchodci by se měli mít na pozoru. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozornila na nový způsob jednání podvodníků, kteří telefonují občanům jménem soukromých firem s tím, že jsou prý "pověřeni" kontrolou správnosti evidovaných dob pojištění pro výpočet starobního důchodu. Často se odvolávají i na údajné pověření od České národní banky (ČNB). 

Vladimir Putin

Putin přijme Witkoffa, potvrdil Kreml. Moskva odsoudila ukrajinskou operaci

Ruský prezident Vladimir Putin se příští týden setká s americkým mírovým vyjednavačem Steven Witkoffem, potvrdil Kreml. Moskva zároveň odsoudila ukrajinský útok na ropné tankery v Černém moři. Při námořní operaci byly zasaženy dvě lodě, které jsou považovány za součást ruské stínové flotily. 

Ilustrační foto

Chat Control zavádí nebezpečný precedens. Evropská unie může ztratit soukromí

Rada EU schválila kompromisní verzi návrhu Chat Control. Povinné plošné skenování soukromé komunikace sice zmizelo, avšak právní rámec pro masový dohled zůstal zachován. Návrh umožňuje „dobrovolné“ monitorování zpráv i šifrovaných služeb, což vyvolává vážné obavy o ochranu soukromí a respekt k základním právům. Regulace míří na marginální skupinu pachatelů, ale její dopady mohou zasáhnout stovky milionů uživatelů v celé Evropské unii.

Netanjahu požádal prezidenta o milost. Izrael to potřebuje, tvrdí premiér

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se rozhodl požádat prezidenta Jicchaka Herzoga o milost. Informovala o tom britská stanice BBC. Netanjahu, který už několik let čelí obviněním v korupčních kauzách, řekl, že milost by pomohla ke sjednocení izraelského národa.

