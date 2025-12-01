Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince

Ruský raketový útok na město Dnipro na východě Ukrajiny zabil čtyři lidi a čtyřicet zranil, oznámily tamní úřady. Neoficiální zprávy uvádějí, že při pondělním ranním úderu byla použita balistická střela. Záběry sdílené na internetu zachytily silnou explozi u dálnice a místní média informovala o zasažení či vážném poškození kancelářské budovy, obchodů a automobilů. Dnipro, které leží přibližně sto kilometrů od frontové linie, je častým terčem ruských útoků od zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022.
Tento útok přišel jen den před plánovanou schůzkou amerického zvláštního vyslance Steva Witkoffa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Witkoff, který letos ruského prezidenta navštívil již několikrát, ale nikdy nebyl v Kyjevě, vede jednání zaměřená na ukončení války na Ukrajině. V neděli se v rámci intenzivní „kyvadlové diplomacie“ uskutečnilo setkání ukrajinské delegace s Witkoffem, americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a Jaredem Kushnerem na Floridě.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí označil floridské rozhovory za „velmi konstruktivní“, ale připustil, že zbývá vyřešit některé „tvrdé body“. Podobně se vyjádřil i Rubio, který schůzku popsal jako „produktivní“, ale s tím, že „zbývá hodně práce“. Přes toto diplomatické úsilí přetrvávají mezi Moskvou a Kyjevem zásadní rozdíly.
Rusko odmítá ustoupit od svého klíčového požadavku, aby se Ukrajina stáhla z oblastí regionu Donbas, které stále drží. Kyjev naopak trvá na tom, že to nikdy neudělá. Putin prohlásil, že pokud se Ukrajinci nestáhnou, dosáhne Rusko svého „silou zbraní“. Zelenskyj v reakci obvinil Rusko, že „pohrdá“ snahami o „skutečné ukončení války“.
Dalším sporným bodem je budoucí bezpečnost Ukrajiny. Kyjev a jeho evropští partneři požadují, aby Ukrajina získala bezpečnostní záruky, jako je členství v NATO, které by ji ochránily před budoucími útoky. Rusko se tomu důrazně brání a i Donald Trump vyloučil možnost, že by se Ukrajina mohla k této vojenské alianci připojit.
Mezitím Zelenskyj odcestoval do Paříže, aby získal podporu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, a v úterý zamíří do Irska. V posledních týdnech v Kyjevě i v Evropě roste znepokojení, že by Spojené státy mohly být přístupnější spíše ruským než ukrajinským požadavkům a že Evropa je vytlačována z vyjednávacího stolu.
Zelenskyj je navíc politicky oslaben korupčním skandálem. Jeho šéf kanceláře a vedoucí ukrajinské delegace na mírových jednáních, Andrij Jermak, v pátek rezignoval poté, co protikorupční vyšetřovatelé provedli razii v jeho domě. Nebyl sice z ničeho obviněn, ale odstoupení přišlo v době, kdy byli propuštěni i dva ministři kabinetu. Trump v neděli na palubě prezidentského letadla pro novináře zmínil, že Ukrajina má „nějaké složité malé problémy“, odkazuje na skandál. Zopakoval také svůj názor, že jak Rusko, tak Ukrajina chtějí válku ukončit.
Od začátku invaze v únoru 2022 byly zabity nebo zraněny desítky tisíc vojáků, tisíce civilistů a nejméně sedm milionů lidí se stalo uprchlíky. Konflikt mezi oběma bývalými sovětskými státy se táhne od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym a podpořilo ozbrojené povstání na východní Ukrajině po svržení proruského ukrajinského prezidenta.
