Dál protestujte, pomoc je na cestě, vzkázal Trump demonstrujícím Íráncům

Americký prezident Donald Trump vyslal dosud nejzřetelnější signál, že by mohl přistoupit k vojenské akci proti teokratickému režimu v Teheránu. Reaguje tak na zprávy o brutálním potlačování demonstrací, které si podle posledních odhadů vyžádalo životy až dvou tisíc lidí. Trump prostřednictvím své sítě Truth Social vyzval íránské vlastence, aby vytrvali v protestech a začali přebírat kontrolu nad vládními institucemi. Svůj vzkaz zakončil příslibem, že „pomoc je již na cestě“.
Tato vyjádření přicházejí krátce poté, co Bílý dům potvrdil, že mezi zvažovanými možnostmi jsou i cílené nálety. Prezident v reakci na násilí v íránských ulicích zrušil veškerá plánovaná jednání s tamními představiteli. Tím de facto smetl ze stolu nedávnou nabídku Teheránu na obnovení rozhovorů o jaderném programu. Trump navíc varoval představitele režimu, že za své činy zaplatí vysokou cenu, a vyzval demonstranty, aby si dokumentovali jména těch, kteří se dopouštějí zneužívání moci.
Napětí se projevuje i v ekonomické rovině. Trump oznámil okamžité zavedení pětadvacetiprocentních cel na jakoukoli zemi, která bude s Íránem nadále obchodovat. Tento krok okamžitě vyvolal nevoli v Číně, která je největším íránským exportním partnerem. Peking již pohrozil odvetnými opatřeními na ochranu svých zájmů. Podobný tlak pociťují i další obchodní partneři Teheránu, jako jsou Irák, Turecko nebo Spojené arabské emiráty.
Evropští diplomaté situaci sledují s obavami a snaží se najít způsob, jak zabránit přímé americké vojenské intervenci. Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová ostře odsoudila „otřesné a brutální zabíjení“ pokojných demonstrantů a uvalila na Írán sektorové sankce zahrnující finance a energetiku. Zároveň však zdůraznila, že Londýn nechce nahrávat propagandě režimu, který se snaží nepokoje prezentovat jako výsledek cizího vměšování.
Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že jsme pravděpodobně svědky posledních dnů a týdnů současného íránského vedení. Podle něj je režim, který se u moci drží pouze pomocí násilí, fakticky u svého konce. Evropští odborníci však zůstávají skeptičtí ohledně toho, zda k jeho pádu postačí vnější tlak. Domnívají se, že k zásadní změně poměrů by byla zapotřebí velmi intenzivní a dlouhodobá letecká kampaň ze strany Spojených států.
Situace v Íránu je i nadále nepřehledná kvůli přetrvávajícímu vypnutí internetu. I když úřady v úterý poprvé po dnech povolily mezinárodní hovory z mobilních telefonů, textové služby a datové přenosy zůstávají zablokovány. Navzdory této informační blokádě na veřejnost unikají snímky přeplněných márnic, které potvrzují rozsah tragédie. Původní protesty proti špatné ekonomické situaci se tak definitivně změnily v otevřený boj za pád islámské republiky.
