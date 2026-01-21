Doba lichocení Trumpovi definitivně skončila. Evropa musí odpovědět silou, vyzval bývalý šéf NATO

Evropská unie se ocitla na historickém rozcestí, kde stará spojenectví přestávají platit a bezpečnostní záruky se rozplývají v arktické mlze. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém úterním projevu k Evropskému parlamentu ve Štrasburku varovala, že Evropa musí urychlit svůj tlak na nezávislost. Intenzivní snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa ovládnout Grónsko totiž zpochybnila transatlantickou alianci, kterou Evropané po desetiletí považovali za samozřejmost.
„Nacházíme se na křižovatce,“ prohlásila von der Leyenová před europoslanci. Podle ní už Evropa nemůže spoléhat na to, že ji Spojené státy automaticky ochrání před vnějšími hrozbami. Tato nová, mrazivá realita se netýká jen Evropské unie, ale otřásá samotnými základy NATO. Evropská komise proto volá po vytvoření vlastního strategického přístupu, který by ukončil éru pasivního čekání na rozhodnutí Washingtonu.
Jednou z největších překážek EU je však její vnitřní struktura tvořená 27 demokraciemi, které jen zřídka najdou shodu včas. Tato opatrnost se projevila i v minulém roce, kdy lídři týdny váhali s finanční pomocí Ukrajině poté, co ji Trumpova administrativa zastavila. Ačkoliv byl nakonec schválen balíček ve výši 90 miliard eur, Ukrajina zůstává největším bezpečnostním problémem Evropy a Rusko nejeví žádné známky ochoty ukončit téměř čtyři roky trvající válku.
Von der Leyenová zdůraznila, že Evropa musí opustit svůj tradiční přístup založený na opatrnosti. Přestože v Bruselu panuje shoda na nutnosti změny, cesta k její realizaci zůstává nejasná. Situaci komplikuje i fakt, že Trump spojuje otázku Grónska s širšími ekonomickými hrozbami, což u mnoha evropských vlád vyvolává úzkost a nejistotu ohledně budoucího směřování společné obrany.
K razantnímu postupu vyzval také bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen. Podle něj doba lichocení Donaldu Trumpovi definitivně skončila a Evropa musí odpovědět silou. Rasmussen, který je zároveň bývalým dánským premiérem, v rozhovoru pro BBC uvedl, že pokud Trump skutečně zavede dodatečná cla na osm evropských zemí, měla by EU odpovědět vlastními odvetnými tarify.
Rasmussen varoval, že pokud by Trump naplnil svou hrozbu a pokusil se Grónsko převzít silou, NATO by takový krok pravděpodobně nepřežilo. „Nastal čas se Trumpovi postavit,“ prohlásil s tím, že americký prezident respektuje pouze sílu, odhodlání a jednotu. Podle něj je grónská krize pro alianci největší výzvou od jejího založení v roce 1949 a vyžaduje si „obchodní bazuku“ v podobě unijního nástroje proti nátlaku.
Zatímco se v Davosu i Bruselu debatuje o strategické autonomii, lidé v Grónsku i v evropských metropolích sledují s obavami datum 1. února. To je termín, kdy mají vstoupit v platnost první Trumpova cla ve výši 10 %. Pro Evropu to není jen obchodní spor, ale boj o zachování mezinárodního řádu založeného na pravidlech, který se pod tlakem nové americké doktríny začíná nezvratně hroutit.
Související
Může Trump skutečně získat Grónsko? Cesta k akvizici je mnohem složitější, než se zdá, ve hře jsou i jiné možnosti
Letadlo s Trumpem mířící do Davosu se kvůli poruše muselo vrátit
Donald Trump , Anders Fogh Rasmussen , NATO
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Evropská unie pozastavila schvalování klíčové obchodní dohody s USA. Británie hrozí Trumpovi odvetnými cly
před 57 minutami
Doba lichocení Trumpovi definitivně skončila. Evropa musí odpovědět silou, vyzval bývalý šéf NATO
před 1 hodinou
Do Davosu dorazil nečekaný dopis. Stovky milionářů a miliardářů požadují vyšší zdanění superbohatých
před 2 hodinami
Bessent dorazil do Davosu. Seďte a čekejte na Trumpa, vmetl evropským lídrům
před 3 hodinami
Může Trump skutečně získat Grónsko? Cesta k akvizici je mnohem složitější, než se zdá, ve hře jsou i jiné možnosti
před 4 hodinami
Letadlo s Trumpem mířící do Davosu se kvůli poruše muselo vrátit
před 5 hodinami
Výhled počasí na příští týden. Zima se otěží nepustí
včera
Policie odhalila detaily případu, který se má týkat zápasníka Vémoly
včera
Reshtenko se postaral o první krasobruslařskou medaili pro Česko z ME po 13 letech
včera
Polární záře podruhé. Šance je i dnes, upozornili meteorologové
včera
Na ME v rychlobruslení zajela Zdráhalová životní výkony. Ke stříbru přidala i zlato
včera
Hon na teroristy: Syrská armáda po hromadném útěku z vězení loví členy Islámského státu
včera
Stubb: Napětí kolem Grónska poleví do konce tohoto týdne
včera
Evropský parlament se chystá k zásadnímu kroku. Chce zastavit obchodní dohodu s USA, píše BBC
včera
Co odhalily SMS evropských lídrů, které Trump zveřejnil?
včera
Proč není Zelenskyj na Světovém ekonomickém fóru? Oznámil, že do Davosu přijde pod jednou podmínkou
včera
Politico: Myšlenka náhrady za NATO naráží na první problémy
včera
V Davosu to vře. Trump si z lidí dělá blázny, ví, že se mu smějete, vaše reakce je trapná, vmetl Evropě Newsom
včera
Evropský pohár trpělivosti přetekl. Vydírat se nenecháme, vzkazuje Evropa Trumpovi
včera
Světové ekonomické fórum začalo. Von der Leyenová v úvodním projevu nešetřila Trumpa
Světové ekonomické fórum v Davosu se krátce po zahájení stalo dějištěm otevřené diplomatické roztržky mezi evropskými spojenci a administrativou Donalda Trumpa. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém ostře sledovaném projevu označila americké hrozby cly kvůli Grónsku za „zásadní chybu“. Podle ní takový postup podkopává důvěru mezi dlouholetými partnery a narušuje stabilitu, na které obě strany léta pracovaly.
Zdroj: Libor Novák