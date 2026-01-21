Dosáhli jsme rámcové dohody o Grónsku, bude navždy, prohlásil Trump a zrušil cla

Americký prezident Donald Trump ve středu nečekaně oznámil, že dosáhl rámcové dohody ohledně Grónska, která uspokojuje jeho požadavky na posílení bezpečnosti v Arktidě. Na základě tohoto průlomu, o kterém jednal přímo s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, se rozhodl zrušit hrozbu uvalení nových cel na evropské spojence. Cla, která měla vstoupit v platnost 1. února a mířila na země odmítající americké ambice, tak prozatím nebudou zavedena.
Podle Trumpova vyjádření na sociální síti Truth Social byla schůzka s Ruttem velmi produktivní a položila základy budoucí dohody týkající se nejen Grónska, ale celého arktického regionu. Prezident řešení označil za výhodné pro Spojené státy i pro všechny členské země Severoatlantické aliance. Zdůraznil, že pokud bude dohoda dotažena do konce, půjde o trvalý svazek, který podle jeho slov „bude trvat navždy“.
Součástí probíhajících diskusí je také strategický protiraketový systém známý jako „Zlatá kopule“ (The Golden Dome). Trump opakovaně prohlásil, že ovládnutí Grónska je pro vybudování a efektivní fungování tohoto obranného štítu naprosto zásadní. Právě bezpečnost a ochrana území jsou podle něj jedinými důvody, proč o arktický ostrov tolik usiluje.
Jednání o detailech této komplexní dohody budou mít na starosti nejvyšší američtí představitelé. Trump jmenoval viceprezidenta JD Vanceho, ministra zahraničí Marca Rubia a zvláštního vyslance Steva Witkoffa jako hlavní vyjednavače, kteří mu budou přímo podávat zprávy. Prezident zatím odmítl upřesnit, zda bude součástí ujednání také těžba vzácných nerostů, ale potvrdil úzkou spolupráci s Dánskem.
Mark Rutte během setkání Trumpa ujistil o loajalitě spojenců a prohlásil, že pokud by byly USA napadeny, ostatní země jim přijdou na pomoc. Trump, který dříve vyjadřoval pochybnosti o funkčnosti článku 5 o kolektivní obraně, označil Rutteho za čestného muže. Přesto dodal, že skutečným testem spojenectví bude právě ochota partnerů vyjít vstříc americkým bezpečnostním zájmům v Grónsku.
I když prezident označil dohodu za „koncept“, který je poněkud složitý na okamžité vysvětlení, trhy na zprávu o stažení cel reagovaly pozitivně. Mark Rutte pravděpodobně již zahájil konzultace s dánskou vládou a dalšími členy Aliance, aby prozkoumal možnosti realizace Trumpova plánu. Celá situace v Davosu tak nabrala nový směr, který odvrací hrozící obchodní válku mezi USA a Evropou.
