Důchodci na Ukrajině čekali, až jim pošta vyplatí důchod. Mezitím je zabila ruská raketa

Libor Novák

9. září 2025 13:38

Válka na Ukrajině: Následkem ruské invaze vznikají nedozírné škody na zdraví i majetku. Ilustrační foto
Válka na Ukrajině: Následkem ruské invaze vznikají nedozírné škody na zdraví i majetku. Ilustrační foto Foto: FREE Photo Tereshchenko Oleg / UNIAN

Ruský letecký útok zabil nejméně 21 civilistů v ukrajinské vesnici Jarova v Doněcké oblasti, kde lidé čekali na výplatu důchodů. Útok se odehrál v blízkosti frontové linie a podle ukrajinských úřadů zranil i mnoho dalších lidí.

Prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za "brutálně divošský" čin "přímo proti obyčejným civilistům" a vyzval mezinárodní společenství k razantní odpovědi.

Mezi oběťmi jsou i starší lidé. Podle Zelenského byli zasaženi při čekání na výplatu důchodů, které jsou distribuovány, mimo jiné, ukrajinskou poštou. Na záběrech jsou viditelné trosky poštovní dodávky a také dětské hřiště v pozadí.

Šéf vojenské správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin útok označil za "čistý terorismus", nikoli za legitimní válečný akt. Uvedl, že záchranáři a zdravotníci jsou stále na místě. Šéf ukrajinské pošty Igor Smeljanskyj informoval, že vedoucí místní pobočky byl zraněn a převezen do nemocnice.

Zdůraznil, že pošta neustále mění své bezpečnostní postupy, aby se vyhnula cíleným útokům, a že dodávka byla dokonce zaparkována pod stromy, aby byla méně viditelná. 

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha vyzval spojence k "silné odpovědi" a k uvalení dalších sankcí na Rusko. Dodal, že ruská propaganda sice tvrdí, že "zachraňuje" lidi v Doněcké oblasti, ale ve skutečnosti shazuje bomby na civilisty, kteří čekají na důchody.

Vesnice Jarova měla před ruskou invazí z února 2022 asi 2 800 obyvatel. V červnu 2022 ji obsadily ruské síly, ale později téhož roku ji ukrajinská armáda získala zpět.

Podle místních úřadů bylo za poslední den v celé Ukrajině zabito sedm lidí a zraněno nejméně 22. V Záporožské oblasti zemřela jedna žena a v Doněcké oblasti bylo při pondělním útoku zabito šest lidí. 

včera

Princ Harry dorazil do vlasti. Na dnešní smutné výročí nezapomněl

Související

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Jak se ubránit Putinovi? Evropa se inspirovala na Ukrajině, proti Rusku povolá přírodu

Během postupu ruských vojsk na Kyjev v únoru 2022 si Oleksandr Dmitriev uvědomil, že má řešení, jak je zastavit. Navrhl, aby se vyhodila do povětří hráz u řeky Irpiň severovýchodně od Kyjeva, a tím se obnovilo dávno vysušené záplavové území. Dmitriev, který se v oblasti před válkou věnoval pořádání offroadových závodů, znal místní terén a byl si jistý, že zaplavení močálů a rašelinišť znemožní pohyb ruské vojenské techniky.
Rusové zasáhli vládní budovu v Kyjevě

Největší útok od začátku války: Rusové během 11hodinových náletů zasáhli i vládní budovu v Kyjevě

Rusko v neděli v noci podniklo největší letecký útok od začátku války na Ukrajině, při němž poprvé zasáhlo i vládní budovu v Kyjevě. Během náletu, který trval 11 hodin, bylo podle ukrajinského letectva nasazeno více než 800 dronů, čtyři balistické a devět křídlatých střel. Většinu z nich se sice podařilo sestřelit, ale 54 dronů a 9 raket zasáhlo cíle po celé Ukrajině. V Kyjevě útoky zasáhly několik obytných budov a zabily nejméně dva lidi, včetně malého dítěte.

Více souvisejících

válka na Ukrajině důchodci, senioři

Aktuálně se děje

před 9 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron hledá už čtvrtého premiéra. Proč se zhroutila Bayrouova vláda?

Francie čelí další politické krizi poté, co tamní zákonodárci vyslovili nedůvěru vládě premiéra Françoise Bayroua. Jedná se už o třetí kabinet, který se od loňských předčasných voleb rozpadl. Prezident Emmanuel Macron tak nyní hledá už čtvrtého premiéra, který by měl být jmenován v nejbližších dnech. Pro Macrona jde o velkou výzvu, jelikož se snaží stabilizovat situaci v zemi, kterou sužuje rostoucí zadlužení, rozdrobený parlament a stále větší nespokojenost veřejnosti.

před 2 hodinami

Greta Thunbergová na lodi Madleen

Na flotilu Thunbergové vezoucí humanitární pomoc do Gazy zaútočil dron

Plavidlo, které je součástí flotily vezoucí humanitární pomoc do Gazy, se podle pořadatelů stalo terčem útoku dronu v tuniských vodách. Na palubě hlavního plavidla, kotvícího u přístavu Sidi Bou Said, v tu chvíli bylo šest aktivistů. Nikdo nebyl zraněn, ačkoli loď utrpěla poškození hlavní paluby a skladovacích prostor. Podle organizace se jednalo o útok, při kterém dron shodil bombu a ta zapálila loď.

před 3 hodinami

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Kde jsou slibované tvrdé sankce? Evropa doufá, že Trump konečně začne s Ruskem něco dělat

Zástupci Evropské unie a Spojených států projednali možné zpřísnění sankcí vůči Rusku. Jedná se o první takový koordinovaný krok od doby, co se Donald Trump vrátil do Bílého domu. Americký prezident, který v minulosti od finančních hrozeb vůči Rusku ustupoval, tento týden řekl, že je připraven přejít k „druhé fázi sankcí“. Zatím ale podle The Guardian není jasné, jakou budou mít podobu.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

včera

Apple

Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone

Jablíčkáři už netrpělivě vyhlížejí oficiální představení nového modelu mobilního telefonu iPhone s pořadovým číslem 17. Září je v tomhle ohledu nabité událostmi. Odstartuje to celé již zítra, kdy se má veřejnost dozvědět novinky o připravovaných produktech společnosti Apple. 

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení

Jeruzalémem otřásl střelecký útok, při kterém zemřelo šest lidí. K události došlo v 10:15 místního času, kdy dva útočníci vystoupili z auta a zahájili palbu na autobusové zastávce u křižovatky Ramot na okraji města.  

včera

Jeruzalém

Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok

Při střelbě v Jeruzalémě zemřelo šest lidí, uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Palestinští ozbrojenci zahájili palbu na plné autobusové zastávce. Ministr Saar popsal útok jako „strašlivý teroristický útok“ a dodal, že Izrael je ve válce s radikálním islamistickým terorismem. Vyzval proto mezinárodní společenství, aby se jasně rozhodlo, zda stojí na straně Izraele, nebo džihádistů. 

včera

Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku

Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot oznámil, že Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát a zároveň uvalit na Izrael sankce. Uznání má proběhnout během zasedání Valného shromáždění OSN, které se koná tento měsíc. Má to však dvě podmínky: propuštění všech izraelských rukojmí, které od 7. října 2023 drží hnutí Hamás, a záruku, že Hamás již nebude hrát žádnou roli ve správě Palestiny.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy