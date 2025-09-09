Důchodci na Ukrajině čekali, až jim pošta vyplatí důchod. Mezitím je zabila ruská raketa

Ruský letecký útok zabil nejméně 21 civilistů v ukrajinské vesnici Jarova v Doněcké oblasti, kde lidé čekali na výplatu důchodů. Útok se odehrál v blízkosti frontové linie a podle ukrajinských úřadů zranil i mnoho dalších lidí.
Prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za "brutálně divošský" čin "přímo proti obyčejným civilistům" a vyzval mezinárodní společenství k razantní odpovědi.
Mezi oběťmi jsou i starší lidé. Podle Zelenského byli zasaženi při čekání na výplatu důchodů, které jsou distribuovány, mimo jiné, ukrajinskou poštou. Na záběrech jsou viditelné trosky poštovní dodávky a také dětské hřiště v pozadí.
Šéf vojenské správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin útok označil za "čistý terorismus", nikoli za legitimní válečný akt. Uvedl, že záchranáři a zdravotníci jsou stále na místě. Šéf ukrajinské pošty Igor Smeljanskyj informoval, že vedoucí místní pobočky byl zraněn a převezen do nemocnice.
Zdůraznil, že pošta neustále mění své bezpečnostní postupy, aby se vyhnula cíleným útokům, a že dodávka byla dokonce zaparkována pod stromy, aby byla méně viditelná.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha vyzval spojence k "silné odpovědi" a k uvalení dalších sankcí na Rusko. Dodal, že ruská propaganda sice tvrdí, že "zachraňuje" lidi v Doněcké oblasti, ale ve skutečnosti shazuje bomby na civilisty, kteří čekají na důchody.
Vesnice Jarova měla před ruskou invazí z února 2022 asi 2 800 obyvatel. V červnu 2022 ji obsadily ruské síly, ale později téhož roku ji ukrajinská armáda získala zpět.
Podle místních úřadů bylo za poslední den v celé Ukrajině zabito sedm lidí a zraněno nejméně 22. V Záporožské oblasti zemřela jedna žena a v Doněcké oblasti bylo při pondělním útoku zabito šest lidí.
Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot oznámil, že Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát a zároveň uvalit na Izrael sankce. Uznání má proběhnout během zasedání Valného shromáždění OSN, které se koná tento měsíc. Má to však dvě podmínky: propuštění všech izraelských rukojmí, které od 7. října 2023 drží hnutí Hamás, a záruku, že Hamás již nebude hrát žádnou roli ve správě Palestiny.
Zdroj: Libor Novák