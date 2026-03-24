Dva miliony dolarů za plavbu? Írán údajně zpoplatnil průjezd Hormuzským průlivem

Libor Novák

24. března 2026 16:32

Hormuzský průliv
Hormuzský průliv Foto: NASA

Írán začal uplatňovat svůj rostoucí vliv nad jednou z nejdůležitějších námořních tras světa a od některých obchodních plavidel vyžaduje poplatky za průjezd Hormuzským průlivem. Podle informací agentury Bloomberg se jedná o neformální mýtné, které je vyžadováno nárazově. Platby za jednu plavbu mohou dosahovat až výše dvou milionů dolarů, což vyvolává značnou nervozitu na světových trzích.

Některé lodě již měly tyto částky uhradit, ačkoliv celý proces výběru peněz i použitá měna zůstávají nejasné. Zdá se, že systém poplatků není konzistentní a uplatňuje se individuálně. Tato situace nastává jen týden poté, co se objevily zprávy o íránském plánu, podle kterého by země využívající průliv jako bezpečnou trasu měly mít povinnost odvádět Teheránu daně a cla.

Íránské velvyslanectví v Indii však veškerá tato tvrzení rezolutně popřelo. V oficiálním prohlášení na sociální síti X uvedlo, že zprávy o vybírání dvoumilionových částek jsou naprosto nepodložené. Podle ambasády se jedná pouze o osobní názory jednotlivců, které v žádném případě nereprezentují oficiální stanovisko Islámské republiky Írán.

Hormuzský průliv je přitom pro globální ekonomiku naprosto klíčový, neboť jím protéká přibližně pětina světové produkce ropy a plynu spolu s obrovským množstvím dalšího zboží. Jakýkoliv pokus o změnu kontroly nad touto cestou nebo její zpoplatnění je proto velmi bedlivě sledován mezinárodními trhy. Jakákoliv nestabilita v této oblasti má totiž okamžitý dopad na globální energetickou bezpečnost a ceny komodit.

Hormuzský průliv, nenápadný pás vody mezi Ománem a Íránem, patří k nejdůležitějším geopolitickým bodům světa. Ačkoliv je široký jen přibližně 33 až 60 kilometrů, jeho význam dalece přesahuje jeho rozměry. Tímto strategickým místem totiž každý den proplouvají miliony barelů ropy, což z něj činí jedno z nejrušnějších a nejkritičtějších úžin na planetě. V případě konfliktu, jaký v současnosti probíhá mezi USA a Íránem, je právě Hormuzský průliv jedním z prvních míst, na které se upírají oči světových lídrů, ekonomů i vojenských stratégů.

Hormuzský průliv spojuje Perský záliv s Ománským a Arabským mořem. Z Perského zálivu vyvážejí ropu některé z největších ropných mocností světa – Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Irák a v neposlední řadě také Írán. Těmito vodami tak denně proplouvá více než 20 % světové ropné produkce, což znamená, že každý pátý barel na světových trzích opouští Blízký východ právě touto cestou.

Pro Spojené státy americké, které se dlouhodobě snaží o kontrolu stability v této oblasti, je Hormuzský průliv mimořádně důležitý. Nejde pouze o přímý dovoz ropy – USA jsou dnes díky domácí těžbě relativně soběstačné – ale hlavně o stabilitu globálního trhu s ropou. Jakékoli ohrožení průlivu totiž vede ke skokovému nárůstu cen ropy a k narušení dodavatelských řetězců. To má okamžité důsledky pro americkou ekonomiku, průmysl i spotřebitele. Kromě toho jsou USA dlouhodobým spojencem států Perského zálivu, jejichž ekonomiky jsou na vývozu ropy zcela závislé.

V minulosti se Hormuzský průliv několikrát stal dějištěm napětí. Už během íránsko-irácké války v 80. letech došlo ke vzájemnému ostřelování ropných tankerů v tzv. „válce tankerů“. Později, v roce 2012, Írán pohrozil uzavřením průlivu jako odpověď na americké a evropské sankce. Tehdy íránští představitelé tvrdili, že pokud Západ zabrání Íránu v exportu ropy, nedovolí Írán jiným státům průliv využívat.

Aktuální uzavření Hormuzského průlivu má dalekosáhlé důsledky. Ceny ropy vystřelily vzhůru o desítky procent, což vyvolalo paniku na finančních trzích. Spotřebitelé po celém světě čelí zdražení pohonných hmot, energií a navazujících komodit. Ropné společnosti mají možnost přesměrovat tankery o tisíce kilometrů delší trasou, dlouhodobé blokování by ale mohlo vést až k recesi, obzvlášť v zemích silně závislých na ropě z Blízkého východu, jako je Indie, Čína či Japonsko.

Historie ale ukazuje, že i částečné narušení dopravy v oblasti může způsobit skokové zdražení ropy a zvyšující se ceny po celém světě. Přestože hlavní producenti jako Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty mají alternativní exportní trasy – například saúdský ropovod do Rudého moře či emirátské propojení do přístavu Fudžajra – většina vývozu stále závisí na průlivu.

Uzavření zasáhlo především asijské trhy, kam směřuje 76 % ropy přepravované přes Hormuz. To vysvětluje i relativní zdrženlivost Číny, jež má zájem na stabilitě a nemůže si dovolit úplné přerušení dodávek z regionu. Spojené státy, přestože samy nejsou přímo závislé na hormuzském tranzitu, považují svobodu plavby za klíčovou.

Izrael paradoxně z blokády vyšel bez přímé újmy. Jeho ropné zásoby pocházejí výhradně z oblastí mimo Blízký východ – z Ázerbájdžánu, Brazílie či USA, a do země proudí přes Středozemní moře. Právě tato skutečnost činí jeho útoky na íránské cíle ještě více provokativními, neboť Izrael tím ohrožuje stabilitu v oblasti, aniž by sám nesl přímé ekonomické důsledky.

V minulosti se ukázalo, že úplné uzavření průlivu je extrémně obtížné. Během tzv. „války tankerů“ v 80. letech, která byla součástí íránsko-iráckého konfliktu, byly napadeny stovky lodí, ale tok ropy přes Hormuz nikdy úplně neustal. Odhady tehdejšího dopadu hovoří o maximálně dvouprocentním omezení provozu. Analýzy přitom ještě nedávno uváděly, že i za použití malých člunů a raket by Írán pravděpodobně nedokázal dlouhodobě zastavit více než 10–15 % tankerů.

Realita je ale opačná. V průmyslovém přístavu Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech nehybně kotví lodě. Na obzoru se v oparu rýsují stovky tankerů, které v posledních dnech vytvořily nekonečnou frontu podél vodní cesty, jež se stala nejnebezpečnějším místem pro světovou plavbu.

Ekonomické ztráty jsou astronomické. Blokáda průlivu, kudy protéká pětina světových energií, znamená pro rozpočty států Zálivu výpadek ve výši 700 milionů až 1,2 miliardy dolarů denně. Letecká doprava v regionu je silně omezena a aerolinky přicházejí o miliardy, zatímco Spojené arabské emiráty ztrácejí svou pověst bezpečného přístavu pro západní investice a turisty.

"Budeme bojovat až do úplného vítězství." Írán odmítá jakoukoliv dohodu s USA

Česko je mezi zeměmi, které chtějí chránit lodě v Hormuzském průlivu

Česko je mezi zeměmi, které chtějí zajišťovat bezpečnost tankerů v Hormuzském průlivu, jímž proudí do světa cenná ropa. Vyplývá to z informací zahraničních médií. Washington ostatně naznačil, že o zajištění bezpečného lodního provozu v průlivu by se měly starat státy, které ho využívají. 

Oligarchie, korupce, potlačování odpůrců. Macinka táhne Česko špatným směrem, podporou Orbána velebí kolaboraci a ruské praktiky

Ministr zahraničí Petr Macinka se rozhodl vynechat jednání vlastní vlády a místo toho odcestoval do Budapešti podpořit kampaň Viktora Orbána. Zatímco jeho kolegové v Praze zasedali, Macinka na summitu frakce Patrioti pro Evropu přednesl projev oslavující maďarský režim. Jeho absence na vládním jednání je smutným důkazem, kde leží jeho skutečné politické priority.

„Budeme bojovat až do úplného vítězství." Írán odmítá jakoukoliv dohodu s USA

Íránská vojenská elita v úterý rázně odmítla tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa o probíhajících mírových rozhovorech a úvahy o pětidenním příměří označila za nepodložené. Mluvčí nejvyššího íránského vojenského velení prohlásil, že ozbrojené síly islámské republiky budou v probíhajícím konfliktu se Spojenými státy a Izraelem bojovat „až do úplného vítězství". Toto prohlášení definitivně zchladilo naděje na brzkou deeskalaci, o které Trump informoval v uplynulých dnech.

Pákistán chce zprostředkovat rozhovory USA s Íránem. Hlavním vyjednavačem má být Vance

Americký viceprezident JD Vance by se mohl stát hlavním vyjednavačem Spojených států v připravovaných mírových rozhovorech s Íránem, které se pokouší zprostředkovat Pákistán. Diplomatické zdroje naznačují, že k setkání v Islámábádu by mohlo dojít již tento týden. Tato iniciativa následuje po nedělním telefonátu mezi Donaldem Trumpem a šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem, jehož tématem byl měsíc trvající válečný konflikt.

Ruská armáda zahájila na Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu

Ruské síly zahájily na východní Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu, do které nasadily desítky tanků a obrněných vozidel. Podle ukrajinské armády a vojenských analytiků nabírá tento útok na intenzitě právě v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadřuje vážné obavy z dopadů konfliktu na Blízkém východě na situaci ve své zemi, píše CNN.

Další podezření na únik informací: AfD může předávat citlivé dokumenty o Ukrajině Kremlu

Evropští diplomaté a němečtí zákonodárci vyjadřují podle webu Politico vážné obavy z dalšího možného úniku důvěrných informací z Bruselu přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem neklidu je přístup poslanců krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) do rozsáhlé databáze vnitroevropských dokumentů. Existuje důvodné podezření, že citlivé debaty o geopolitických otázkách, jako je financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv, jsou kvůli této straně vystaveny ruskému dohledu.

„Normální součást diplomatické praxe." Maďarsko je překvapeno, že s Lavrovem nekomunikují i další ministři

Evropská komise vyjádřila hluboké znepokojení nad zprávami, podle kterých maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó předával Rusku citlivé informace z interních jednání Evropské unie. Deník Washington Post s odvoláním na bezpečnostní činitele uvedl, že Szijjártó během přestávek na summitech pravidelně informoval svého ruského protějška Sergeje Lavrova. Maďarský ministr tato obvinění rezolutně odmítl a označil je za nesmyslné konspirační teorie a falešné zprávy.

Trump nutně potřebuje válku s Íránem ukončit. Nemá ale jak

Je americký prezident Donald Trump schopen ukončit válečný konflikt s Íránem, i kdyby si to sám přál? Na rozdíl od obchodních cel nelze válečné střety jednoduše vypnout podle momentálního rozmaru nebo snahy o stabilizaci finančních trhů. Hlavním tématem po pozastavení hrozeb útoky na íránské elektrárny tedy není jen to, zda Trump opět couvl, ale zda má vůbec k dispozici únikovou cestu.

Počasí se o víkendu ochladí, místy bude pršet

Březnové počasí v České republice nadále potvrzuje svou pověst proměnlivého období. Podle nejnovějších dat ČHMÚ.cz nás čeká víkend ve znamení velké oblačnosti a teplot, které se budou držet v poměrně úzkém rozmezí. Jaro se sice hlásí o slovo, ale zimní doplňky ještě rozhodně neschovávejte, zejména pokud se chystáte do vyšších poloh.

Szijjártó měl Lavrovovi podávat hlášení o obsahu jednání EU. Magyar obvinil vládu z vlastizrady

Tři týdny před klíčovými maďarskými volbami, které se uskuteční 12. dubna, otřásá tamní politickou scénou skandál nevídaných rozměrů. Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza a v současnosti favorit předvolebních průzkumů, obvinil vládu Viktora Orbána z vlastizrady. Reagoval tak na zprávy o tom, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl pravidelně vynášet důvěrné informace z jednání Evropské unie přímo do Moskvy.

Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? Teherán světu skutečný dostřel tajil

Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? Tato otázka se stala velmi aktuální poté, co se Írán minulý pátek pokusil zasáhnout společnou britsko-americkou vojenskou základnu Diego Garcia v Indickém oceánu. Britský ministr obrany John Healey potvrdil, že byly vypáleny dvě rakety – jedna selhala a druhá byla úspěšně sestřelena.

Trump: USA a Írán jednají o mírovém plánu, Modžtaba Chameneí je možná mrtvý

Americký prezident Donald Trump vystoupil s prohlášením, které zásadním způsobem mění pohled na aktuální blízkovýchodní krizi. Podle jeho slov Spojené státy navázaly přímý a intenzivní kontakt s vysoce postaveným představitelem íránského režimu. Hlavním motivem těchto rozhovorů je nalezení cesty k okamžitému ukončení válečného konfliktu, přičemž obě strany údajně projevují silnou vůli k dosažení shody.

Eskalace zrychluje, únikových cest ubývá. Možnosti ukončení války v Íránu se dramaticky zužují

Možnosti Spojených států a Íránu na ukončení válečného konfliktu se s jeho prodlužováním dramaticky zužují. Ačkoliv americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth týdny tvrdili, že íránské vojenské kapacity i velení jsou po soustavných útocích v troskách, realita na bojišti vypadá opačně. Eskalace se zrychluje a jasných únikových cest z krize ubývá.

Kubánská armáda je připravena na případnou americkou agresi, vzkazuje Trumpovi Havana

Náměstek kubánského ministra zahraničí Carlos Fernández de Cossío v neděli důrazně varoval Spojené státy, že armáda jeho ostrovního státu je připravena na případnou americkou agresi. K tomuto prohlášení došlo v době, kdy administrativa prezidenta Trumpa nadále usiluje o změnu režimu v zemi. V napjatém rozhovoru pro stanici NBC Cossío uvedl, že sice nerozumí důvodům pro případný útok, ale armáda se na tuto možnost v těchto dnech aktivně chystá.

Ceny ropy začaly po Trumpově oznámení prudce klesat

Světové trhy s ropou zažily v pondělí dramatický zvrat. Ceny černého zlata se prudce propadly poté, co americký prezident Donald Trump na sociálních sítích oznámil, že mezi Spojenými státy a Íránem probíhají „velmi dobré a produktivní rozhovory", které by mohly vést k úplnému ukončení válečného stavu. Přestože Teherán existenci jakéhokoli dialogu vzápětí popřel, trhy na naději na smír reagovaly okamžitě.

WP: Ruští agenti chtěli uskutečnit falešný pokus o atentát na Orbána, aby vyhrál volby

Podle informací, které získal deník The Washington Post, se ruské tajné služby pokoušejí drastickými metodami ovlivnit nadcházející dubnové volby v Maďarsku. Cílem operací je udržet u moci premiéra Viktora Orbána, který je pro Kreml klíčovým spojencem uvnitř NATO i Evropské unie. Ruská civilní rozvědka (SVR) totiž ve svých interních analýzách varuje, že Orbánova popularita v důsledku zhoršující se ekonomické situace prudce klesá a hrozí mu volební porážka.

Okamura chce zrušit „podraz na občany i firmy". Koalice předloží návrh na zrušení části poplatků za ČT a Rozhlas

Současná vládní koalice přichází s plánem na výrazné omezení koncesionářských poplatků, které platí domácnosti i firmy České televizi a Českému rozhlasu. Podle nové dohody by se povinnost platit měla zcela zrušit pro několik velkých skupin obyvatel, konkrétně pro zdravotně postižené, děti a nezaopatřené mladé lidi

Írán má v ruce mocnou zbraň. Útokem na odsolovací stanice může rozvrátit celý Blízký východ

Hrozba Íránu, že v případě amerického útoku na svou energetickou síť přistoupí k „nevratné destrukci“ vodohospodářské infrastruktury v Perském zálivu, vyvolává v regionu zděšení. Pro pouštní státy, jako jsou Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt a Omán, představují odsolovací zařízení kritickou civilní i ekonomickou tepnu. Bez nich by život v těchto moderních metropolích postavených uprostřed vyprahlé pustiny nebyl možný.

