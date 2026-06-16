Ebola v Kongu je smrtící. Zdravotníci oslavují každého vyléčeného pacienta

V těžce zasaženém severovýchodě Demokratické republiky Kongo, kde vládne strach z epidemie eboly, zažívají zdravotníci výjimečné momenty úlevy. V nemocnici v oblasti Mongbwalu propukly oslavy, zpěv a tanec poté, co se podařilo úspěšně vyléčit jednoho z pacientů. Pro personál i místní komunitu, která denně čelí zprávám o úmrtích, představuje každý zachráněný život obrovský důvod k radosti a naději.
Devětačtyřicetiletý farmář Daniel Kitambala strávil v izolačním centru zhruba tři týdny. Poté, co dva po sobě jdoucí testy potvrdily, že je virus z jeho těla pryč, mohl zařízení konečně opustit. Kitambala se nakazil, když šel navštívit a podpořit nemocného souseda. Jako řada jiných místních obyvatel se po propuknutí vlastních příznaků nejprve spoléhal na tradiční přírodní medicínu, ale když se jeho stav dramaticky zhoršil, vyhledal odbornou pomoc.
Současné ohnisko nákazy se nachází v provincii Ituri, kde na vzácný druh eboly s názvem Bundibugyo zemřelo již více než 140 lidí. Tento konkrétní kmen viru zabíjí přibližně jednoho z pěti nakažených. Úřady se obávají, že se nemoc mohla v regionu nepozorovaně šířit dlouhé měsíce předtím, než byla epidemie oficiálně vyhlášena, což výrazně komplikuje snahy o její potlačení.
Boj s epidemií zásadně komplikují hluboko zakořeněné mýty. Místní komunita dlouho věřila, že úmrtí nejsou způsobena virem, ale takzvaným „prokletím rakve“. Tato pověra vznikla v únoru, kdy se během převozu těla k pohřbu poškodila rakev, kterou pozůstalí následně spálili. Když poté začali lidé hromadně umírat, veřejnost to připisovala právě porušení tradic a rituálnímu prokletí.
Dezinformace vedly v regionu k vlně násilí namířené proti zdravotnickým zařízením. Koncem května neznámí pachatelé zapálili léčebný stan v areálu nemocnice v Mongbwalu. Mezi lidmi se totiž šířil nebezpečný mýtus, že zničením center epidemie skončí, což vycházelo ze zkreslených vzpomínek na minulé epidemie v sousedních provinciích, kde byla zdravotnická centra rovněž opakovaně terčem žhářských útoků.
Lékaři podle BBC doufají, že propuštění prvních vyléčených pacientů, mezi něž patřil i místní pastor, pomůže obnovit důvěru v moderní medicínu. Situaci výrazně napomohlo také nedávné zřízení mobilní laboratoře přímo v Mongbwalu. Zatímco dříve se na výsledky testů čekalo déle než týden, protože se vzorky musely posílat do vzdáleného hlavního města provincie Bunia, dnes mají lékaři potvrzení k dispozici během jediného dne.
Riziko nákazy je extrémní zejména pro samotné zdravotníky, z nichž pět již nemoci podlehlo a další jsou momentálně hospitalizováni. V obnovených centrech proto platí přísná bezpečnostní opatření. Pacienti v těžkém stavu jsou izolováni v boxech a návštěvy s nemocnými komunikují výhradně přes skleněné zástěny nebo z bezpečné vzdálenosti za dvoumetrovou bariérou, aby se zamezilo kontaktu s tělesnými tekutinami.
Přestože úspěšná uzdravení, jako v případě matky s jedenáctiměsíčním dítětem, přinášejí komunitu psychickou vzpruhu, vyhráno zdaleka není. Klíčem k úplnému zastavení eboly je vyhledání a izolace všech osob, které přišly s nakaženými do styku. Podle varování zdravotních úředníků se však stále nedaří zachytit velkou část těchto kontaktů, kvůli čemuž může být současný optimismus pouze dočasný.
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Zdroj: Libor Novák