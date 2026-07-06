Ebola v Kongu stále neustupuje. Potvrdily se další případy i oběti

Epidemie smrtelně nebezpečné eboly, se kterou se momentálně potýká Afrika, stále není na ústupu. Úřady v Kongu potvrdily další desítky nových případů i úmrtí. V neděli o tom informovala zahraniční média.
V Demokratické republice Kongo se do nedělního večera potvrdilo více než 1560 případů onemocnění ebolou. Chorobě během probíhající epidemie podlehlo 506 lidí.
Úřady se během epidemie potýkají s problematickým chováním lidí, kteří například vzdorují posmrtnému testování blízkých osob. Potíž je také v nedostatečné nemocniční kapacitě. Konžská vláda v uplynulých dnech apelovala na občany, že boj s ebolou je zodpovědností každého jednotlivce.
Nynější epidemie eboly vypukla v květnu a i experty zaskočila tím, jak rychle se onemocnění šíří. Zástupci organizace Lékaři bez hranic konstatovali, že nikdy dříve nebylo zaznamenáno tolik případů za tak krátký čas. Nemoc se navíc v několika případech potvrdila i v sousední Ugandě.
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
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Zdroj: Libor Novák