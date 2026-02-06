Epsteinovy spisy lámou Starmerovi vaz. Spasí ho jen zázrak, tvrdí poslanci

Britský premiér sir Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého dosavadního působení v úřadu. Podle labouristického poslance Iana Byrnea se předseda vlády nachází ve „velmi nebezpečné politické situaci“ a k udržení své pozice v čele strany bude nyní potřebovat „zázrak“. Byrne, který patří k levicovému křídlu Labouristické strany, v rozhovoru pro Sky News uvedl, že Starmer musí začít uvažovat o důsledcích svých činů a reflektovat své vlastní postavení.
Celý skandál se točí kolem Starmerova rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona britským velvyslancem ve Spojených státech, a to navzdory jeho dlouholetým vazbám na usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Přestože Starmer Mandelsona v září loňského roku z funkce odvolal, nové dokumenty zveřejněné začátkem února 2026 odhalily, že vztah mezi oběma muži byl mnohem hlubší a trval déle, než Mandelson původně přiznával. Dokumenty dokonce naznačují, že Mandelson mohl Epsteinovi předávat citlivé vládní informace.
Tlak na premiéra se stupňuje i zevnitř jeho vlastní strany. Poslankyně Rachael Maskell otevřeně prohlásila, že Starmerova pozice je neudržitelná a jeho odchod z čela vlády považuje za nevyhnutelný.
Podle ní premiér neselhal pouze v úsudku, ale ztratil důvěru poslanců i veřejnosti, když vyšlo najevo, že o Mandelsonových stycích s Epsteinem věděl už v době jeho jmenování, přestože Mandelson podle Starmerových nynějších slov o rozsahu těchto kontaktů „opakovaně lhal“.
V reakci na narůstající hněv Starmer ve čtvrtek během cesty do Hastingsu učinil neobvyklý krok a veřejně se omluvil obětem Jeffreyho Epsteina. Přiznal, že uvěřil Mandelsonovým lžím, a vyjádřil hlubokou lítost nad tím, že oběti musí sledovat tento případ v médiích.
Zároveň však zdůraznil, že hodlá v úřadu setrvat a pokračovat v práci, kterou považuje za zásadní pro zemi, čímž přímo odmítl výzvy k rezignaci.
Atmosféra v poslaneckém klubu Labouristické strany zůstává napjatá. Někteří zákonodárci volají po odvolání premiérova šéfa štábu Morgana McSweeneyho, kterého obviňují z toho, že Mandelsonovo jmenování prosadil.
Starmer sice omluvou a slibem zveřejnění všech dokumentů souvisejících s prověrkou Mandelsona zkusil situaci uklidnit, ale mnozí jeho kolegové, jako právě Ian Byrne, pochybují, že k záchraně jeho premiérského křesla bude pouhá omluva stačit.
Související
Británie se po zveřejnění Epsteinových dokumentů zmítá v krizi. Pod Starmerem se láme větev
Zásah ve Venezuele způsobil v USA a Británii politické zemětřesení. Starmer čelí vlně kritiky
Keir Starmer (labouristi) , Velká Británie
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Olympijské hry 2026 jsou tady. Vše, co o nich potřebujete vědět
před 1 hodinou
Epsteinovy spisy lámou Starmerovi vaz. Spasí ho jen zázrak, tvrdí poslanci
před 1 hodinou
Trump sdílel rasistické video proti Obamovi
před 2 hodinami
Lavrov obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát na Aleksejeva
před 2 hodinami
Okamura označuje své voliče za „naše občany“. Jde jen o malou a specifickou část českého národa
před 3 hodinami
Z potyčky v bytě v Jaroměři je pokus o vraždu. Policie zadržela podezřelého
před 4 hodinami
První Češi mají premiéru na hrách za sebou. Curleři nestačili na silný kanadský pár
před 4 hodinami
Únorové důchody jsou nižší než lednové. Úřad vysvětlil důvod
před 5 hodinami
Trumpova administrativa dluží čtvrt miliardy dolarů. WHO řeší, zda je vůbec někdy zaplatí
před 5 hodinami
V Moskvě došlo k pokusu o atentát na špičku ruské rozvědky. Aleksejev v nemocnici bojuje o život
před 6 hodinami
Politico: Babiš čelí obviněním, že plně nepřerušil vazby na Agrofert
před 6 hodinami
Pastrňák a Charvátová ponesou českou vlajku na slavnostním zahájení olympiády
před 7 hodinami
Macron chce obnovit dialog s Putinem. Ubohé, směje se Lavrov
před 8 hodinami
„Pokus, za který nic nedáme.“ V Ománu začínají kritické rozhovory mezi USA a Íránem
před 9 hodinami
Počasí bude o víkendu deštivé, místy napadne nový sníh
včera
Kdo nahradí Si Ťin-pchinga? V Číně se spekuluje o nástupci i útoku proti Tchaj-wanu k udržení moci
včera
Macinka snížil pomoc Ukrajině na třetinu. Msta na lidstvu, reaguje Lipavský
včera
„50 dolarů, když jej uvidíte do konce.“ Film Melanie Trumpové je propadák, návštěvnost se zřejmě navyšuje uměle
včera
Ekonomika roste, hypotéky ale nezlevní, rozhodla ČNB. Nejistotou je válka na Ukrajině
včera
Myslím, že bych měl jít do nebe, prohlásil Trump. Vykonal prý „obrovské množství dobrých“ věcí
Americký prezident Donald Trump během svého vystoupení na Národní modlitební snídani prohlásil, že věří ve svůj pravděpodobný příchod do nebe.
Zdroj: Libor Novák