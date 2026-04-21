EU by mohla schválit 90miliardovou půjčku Ukrajině už ve středu

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se připravují na středeční schůzi, během níž by mohli schválit finanční půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Tento klíčový krok je však podmíněn obnovením dodávek ruské ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba.
Kyperské předsednictví Rady EU zařadilo tento bod na program jednání, což naznačuje opatrný optimismus mezi diplomaty. Pokud se podaří obnovit průtok ropy ještě před středečním setkáním, očekává se, že Maďarsko stáhne svou dosavadní blokádu. Tuto informaci potvrdili čtyři diplomaté, kteří si kvůli citlivosti probíhajících rozhovorů přáli zůstat v anonymitě.
Odcházející maďarský premiér Viktor Orbán v neděli uvedl, že své veto stáhne okamžitě poté, co bude zprovozněn ropovod Družba. Infrastruktura byla poškozena při ruském útoku již v lednu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sice avizoval zprovoznění potrubí do konce měsíce, existuje však reálná šance, že tok ropy bude obnoven již před středečním zasedáním.
V případě, že bude půjčka tento týden skutečně schválena, Kyjev by mohl finanční prostředky obdržet již v průběhu května. To by přineslo tolik potřebnou úlevu ukrajinské ekonomice, která je po více než čtyřech letech války pod obrovským tlakem. Jakmile Maďarsko formálně zruší své veto, Evropská komise bude moci zahájit proces uvolnění prostředků.
Samotnému vyplacení peněz bude předcházet nezbytná technická kontrola ze strany Evropské komise. Očekává se, že tento administrativní proces potrvá několik týdnů. Až po jeho dokončení bude možné prostředky definitivně převést na ukrajinské účty.
Původní dohoda o poskytnutí úvěru byla uzavřena již v prosinci loňského roku. V únoru však Maďarsko proces zablokovalo kvůli sporu o ropovod Družba. Viktor Orbán tehdy obvinil ukrajinského prezidenta ze záměrného zdržování oprav jako odplaty za přátelské vztahy Budapešti s Ruskem.
Situace se zásadně změnila v posledních dnech. Volodymyr Zelenskyj se k rychlé opravě poškozeného ropovodu zavázal krátce poté, co konzervativní lídr opozice Péter Magyar porazil Orbána v nedělních volbách. Tento politický posun vytvořil prostor pro deblokaci celé finanční pomoci.
Nastupující politická garnitura v Maďarsku zatím oficiálně úřad nepřevzala. I přesto však vývoj kolem ropovodu naznačuje, že překážky pro schválení finanční injekce pro Ukrajinu by mohly být již brzy překonány.
