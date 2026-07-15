EU se dohodla na prodloužení ochrany pro ukrajinské uprchlíky. Vyloučí z ní muže v branném věku

Libor Novák

15. července 2026 15:41

Evropský parlament
Evropský parlament Foto: Pixabay

Evropská unie se dohodla na prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky až do roku 2028, nově z ní však vyloučí muže v branném věku. Podle středečního tiskového prohlášení Rady EU bude s ohledem na vyvíjející se obranné potřeby Ukrajiny dočasná ochrana napříště poskytována pouze těm žadatelům, kteří splňují své vojenské povinnosti vůči své vlasti. Toto nové omezení se nicméně nebude vztahovat na osoby, které již status dočasné ochrany v unijních zemích legálně využívají. Dotkne se výhradně nových žadatelů.

Mechanismus dočasné ochrany zavedla Evropská unie v březnu 2022 s cílem umožnit lidem prchajícím před válkou legálně žít, pracovat a studovat v členských státech. Opatření bylo původně schváleno na jeden rok a následně opakovaně prodlužováno. V poslední době však ukrajinští i unijní představitelé stále častěji poukazovali na kritický nedostatek lidské síly v ukrajinské armádě. Prezident Volodymyr Zelenskyj po dubnovém jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem vyjádřil přání, aby se ukrajinští muži vrátili domů, a označil to za otázku spravedlnosti vůči vojákům na frontě, kteří nutně potřebují rotaci.

Eurokomisař pro migraci Magnus Brunner, který toto téma na unijní úrovni inicioval, již minulý měsíc avizoval, že dočasná ochrana by neměla být standardně udělována nově příchozím osobám, které nemají k opuštění země povolení od ukrajinských úřadů kvůli svým branným povinnostem. Ukrajina zavedla válečný stav hned v první den plnohodnotné ruské invaze ve februáru 202Evropské země se dohodly na prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky až do roku 2028. Nově však z tohoto mechanismu vyloučí muže v branném věku, kteří by mohli být povoláni do armády. Rada Evropské unie ve svém středečním tiskovém prohlášení uvedla, že s ohledem na vyvíjející se obranné potřeby Ukrajiny bude napříště status udělován pouze těm osobám, které si v domovské zemi plní své vojenské povinnosti.

Omezení se nedotkne lidí, kteří již dočasnou ochranu v unijních státech čerpají. Podle oficiálního dokumentu se tato nová restrikce bude vztahovat výhradně na čerstvé žadatele o tento status. Unie zavedla mechanismus dočasné ochrany v březnu roku 2022, čímž uprchlíkům před válečným konfliktem zajistila právo žít, pracovat a studovat v členských zemích, přičemž platnost opatření byla od té doby opakovaně prodlužována.

V poslední době však evropští i ukrajinští představitelé vyjadřovali stále větší obavy ohledně nedostatku vojáků na ukrajinské frontě. Prezident Volodymyr Zelenskyj po dubnovém jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem zdůraznil, že návrat Ukrajinců, zejména mužů, domů je otázkou spravedlnosti vůči vojákům na frontě, kteří nutně potřebují rotaci.

Eurokomisař pro migraci Magnus Brunner, který toto téma na unijní úrovni inicioval, již minulý měsíc avizoval, že dočasná ochrana by neměla být standardně poskytována nově příchozím, kteří nemají k opuštění vlasti povolení od ukrajinských úřadů kvůli svým branným povinnostem. Podle odhadů přitom v rámci celé Evropské unie v současnosti využívá výhod dočasné ochrany přibližně 1,17 milionu dospělých ukrajinských mužů.

Ukrajina zavedla stanné právo bezprostředně po začátku ruské invaze ve februáru 2022. Na jeho základě mají muži ve věku od 25 do 60 let, kteří jsou způsobilí k vojenské službě, zakázáno opustit území státu, pokud nespadají pod specifické výjimky. Ukrajinská média již v roce 2023 informovala, že do Evropské unie odešlo zhruba 650 000 ukrajinských mužů v bojovém věku.

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Zdroj: Libor Novák

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