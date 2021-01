AstraZeneca zrušila schůzku se zástupci EU. Brusel na jednání trvá

Unijní exekutiva po společnosti nadále požaduje objasnění kroku, kvůli němuž dostanou členské země v prvním čtvrtletí necelou polovinu slíbených dávek. Firma ale podle agentury AP reagovala prohlášením, že svou účast nezrušila.

Komisi stejně jako řadě států se nelíbí, že britsko-švédský výrobce nedodrží objem dodávek vakcíny pro období do konce března, na němž se obě strany dohodly. Důvodem jsou podle firmy nutné úpravy vakcíny s ohledem na mutace koronaviru. Snížení dodávek do konce března má být až 60procentní, země EU by tak měly do konce čtvrtletí dostat 31 milionů dávek. Firma ale snižuje dodávku i mimo Evropu.

"Zástupce AstraZeneky nám dnes ráno oznámil, že se (firma) schůzky nezúčastní," řekla novinářům mluvčí EK Dana Spinantová s odkazem na večerní jednání, na němž bude komise s experty členských zemí probírat aktuální problémy kolem společné očkovací strategie.

Komise již se zástupci firmy jednala v pondělí, vysvětlení ji však neuspokojilo. Šéf firmy Pascal Soriot italskému listu La Repubblica řekl, že za potíže s dodávkami může hlavně to, že EU uzavřela kontrakt o tři měsíce později než Británie, kde měla firma více času na řešení počátečních problémů.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by mohla vakcínu AstraZeneky doporučit k podmínečnému užívání v pátek a po schválení Evropskou komisí by se mohla stát třetí očkovací látkou v unii. Dosud se očkuje vakcínami firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

Komise v reakci na AstraZenekou nepotvrzené informace, že se vakcíny slíbené EU dostávají do jiných zemí, připravuje pravidla, podle nichž by firmy vyrábějící v unii musely povinně oznamovat vývoz očkovacích látek mimo její území. Návrh nové normy se chystá Brusel představit ještě tento týden.