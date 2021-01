Belgie nevydá do Španělska katalánského exministra Lluíse Puige

Belgický soud rozhodl o nevydání Puige ve čtvrtek s tím, že španělský nejvyšší soud není pro takovou žádost podle něj kompetentní. Belgická prokuratura měla možnost se ve lhůtě 24 hodin proti tomuto verdiktu odvolat a dnes oznámila, že to neudělá. Puig, který byl ministrem katalánské vlády jen tři měsíce, je ve Španělsku obviněn ze zneužití veřejných fondů použitých na uspořádání neústavního referenda.

Rozhodnutí belgické justice přivítal Carles Puigdemont, který také žije v Belgii. "(Nejvyšší soud) není kompetentní, aby nás pronásledoval, nás ani ostatní politické vězně," uvedl na twitteru Puigdemont s odkazem na sedm katalánských separatistických politiků a dvě političky, kteří jsou už několik let ve vězení. Předloni v říjnu je nejvyšší soud v Madridu odsoudil za vzpouru k trestům vězení od devíti do 13 let.

Na rozhodnutí belgické justice o vydání do Španělska stále čeká Puigdemont a exministr jeho regionální vlády Toni Comín. Jejich řízení belgické úřady pozastavily, dokud Evropský parlament (EP) nerozhodne o tom, zda je zbaví europoslanecké imunity. Oba byli totiž v roce 2019 zvoleni do EP. Příští čtvrtek by se měli obhajovat před parlamentním výborem, jehož rozhodnutí poté musí schválit europarlament v plénu.

Stíhání bývalého katalánského vedení zahájila španělská prokuratura za bývalé pravicové vlády, která v říjnu 2017 se souhlasem španělského parlamentu dočasně převzala vedení Katalánska a vyhlásila tam nové regionální volby. Po nich získaly většinu v katalánském parlamentu opět separatistické strany, které mají podle průzkumů velké šance ovládnout regionální zákonodárný sbor i po volbách chystaných na 14. února.