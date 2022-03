Biden během setkání s uprchlíky nazval Putina řezníkem

Na otázku, co si myslí o Vladimiru Putinovi - "vzhledem k tomu, co těmto lidem způsobil" - americký prezident podle agentury AFP odpověděl jednou větou: "Je to řezník." Setkání šéfa Bílého domu s ukrajinskými uprchlíky na Národním stadionu v polské metropoli přitom živě přenášelo několik televizních stanic.

Kvůli napadení Ukrajiny a barbarskému postupu ruských sil Biden minulý týden nazval Putina válečným zločincem, později "krvežíznivým diktátorem" a "hrdlořezem".

Americký prezident nelichotivým vyjádřením o Putinovi Moskvu silně popudil už před rokem. V březnu tehdy v rozhovoru, který odvysílala televize ABC News, přisvědčil na otázku, zda pokládá Putina za "zabijáka".

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nyní uvedl, že Bidenovy osobní urážky na Putinovu adresu zužují možnosti ke zlepšení vztahů mezi Ruskem a USA. "Přeci jen by si státní představitel měl zachovat soudnost," řekl Peskov podle agentury TASS. "Samozřejmě pokaždé podobné osobní urážky zužují okno příležitostí pro naše dvoustranné vztahy za nynější administrativy (USA). Toho si musíme být vědomi," zdůraznil mluvčí.