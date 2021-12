Británie a Austrálie se přidávají k diplomatickému bojkotu pekingské olympiády

Peking tyto iniciativy odsuzuje jako politizaci sportovního klání a uvádí, že bojkot se setká s neúspěchem. Washingtonu vzkázal, že za své rozhodnutí zaplatí, ovšem nespecifikoval jakákoli odvetná opatření. Dnes čínská vláda přišla s prohlášením, že absence australských politických představitelů na hrách nikomu vadit nebude.

Co se týče Británie, tam mluvčí premiéra Borise Johnsona ještě v úterý uvedla, že Británie ještě nerozhodla o tom, zda zástupce vlády na zimní olympiádu vyšle. Deník The Daily Telegraph pak přišel s informací, že se diskutuje o několika možnostech, včetně stejného postupu jako v případě USA. Další ze zvažovaných variant prý bylo nevyslat na hry ministry, zatímco britská velvyslankyně v Číně Caroline Wilsonová by se zúčastnila.

Johnson dnes při interpelacích v parlamentu uvedl, že ze strany Británie nastane "v podstatě diplomatický bojkot". "Nepočítá se s účastí žádného ministra, žádného činitele," cituje jej Reuters. Johnson zároveň uvedl, že podporuje účast britských sportovců na pekingské olympiádě, která začíná 4. února.

Do soutěží se zapojí i američtí sportovci, zatímco na olympiádu do Číny nezamíří žádní představitelé vlády USA. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová v pondělí diplomatický bojkot prezentovala jako protest proti "zvěrstvům" pozorovaným v Číně, mimo jiné v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang.

K podobnému kroku jako USA přistoupila Austrálie. "Austrálie neustoupí z pevného postoje, který zaujala v zájmu obrany svých zájmů, zjevně není překvapením, že na tyto hry nevyšleme australské představitele," prohlásil australský premiér Scott Morrison. Poukázal na to, že Čína odmítla pokusy jeho vlády o diskusi o údajném porušování lidských práv v Sin-ťiangu a jiných znepokojivých záležitostech.

"Je to všem úplně jedno, jestli přijedou, nebo ne," reagoval dnes podle agentury AFP mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin na australské vyjádření. "Jejich politika pro politiku a jejich rozmary nebudou mít na úspěch olympijských her nejmenší vliv," zdůraznil mluvčí. Vztahy Austrálie a Číny jsou napjaté například kvůli tomu, že Canberra neumožnila v roce 2018 čínské telekomunikační společnosti Huawei podílet se na výstavbě bezdrátové sítě 5G a usilovala o nezávislé prošetření původu viru způsobujícího onemocnění covid-19. Peking reagoval zvýšením cel na dovoz z Austrálie, mimo jiné na víno a ječmen.

Francie v úterý uvedla, že chce koordinovat rozhodnutí o možném diplomatickém bojkotu zimních olympijských her v Pekingu s ostatními státy Evropské unie. Itálie se k diplomatickému bojkotu připojit nehodlá a například Nizozemsko se zatím nerozhodlo.

Olympiáda se má konat od 4. do 20. února, ale vzhledem k čínským omezením pro vstup cizinců na své území kvůli šíření nemoci covid-19 se očekává, že do Pekingu přijede jen málo světových politiků. Významnou výjimkou má být ruský prezident Vladimir Putin, který už přijal pozvání svého čínského protějšku Si Ťin-pchinga.