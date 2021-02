Část EU upřednostní očkování mladších, kvůli vakcíně AstraZeneky

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) minulý pátek doporučila podmínečnou registraci vakcíny britsko-švédského výrobce jako třetí očkovací látky po přípravcích firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Svůj závěr však doplnila dovětkem, že preparát zatím nebyl testován na dostatečném množství lidí starších 55 let a není tedy zcela jisté, jak spolehlivě u nich funguje.

Německá očkovací komise již krátce předtím doporučila, aby se vakcína v zemi využívala jen pro lidi do 64 let, podobně to učinilo i Rakousko. Poté své omezení vyhlásila Itálie, která práh stanovila na 55 let, stejně jako tento týden Belgie. Francie či Švédsko nebudou vakcínou vyvinutou ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou očkovat lidi nad 65 let, Polsko nad 60. Další země včetně Česka zatím o žádných omezeních nemluví.

Zatímco firma tvrdí, že vakcína funguje spolehlivě pro všechny věkové kategorie, experti zmíněných států se shodují na tom, že chtějí počkat na další data, která by mohla být k dispozici v příštích týdnech či měsících.

Státy zároveň novému vývoji přizpůsobují své očkovací strategie, v nichž většinou pro první období počítaly s naočkováním nejstarších lidí, případně zdravotnického personálu.

Například Francie uspíšila očkování lidí ve věku 50 až 65 let a lékařů a zdravotníků mladších 50 let. K více než osmi milionům nejstarších lidí, kteří měli dosud výhradní právo na očkování, přibude po prvních dodávkách oxfordské vakcíny dalších 17 milionů lidí ze zmíněných dvou skupin. V sedmašedesátimilionové zemi zatím první dávkou některé z vakcín naočkovali okolo 2,8 procenta lidí.

V Polsku se zase dříve, než úřady plánovaly, dostane na učitele. Podle koordinátora očkovací kampaně Marka Dworczyka budou látku od AstraZeneky dostávat učitelé od 18 do 60 let, přičemž nejdříve budou očkováni kantoři nejmladších ročníků škol a předškolních dětí.

Změnu strategie probírá i belgická vláda. Někteří vládní politici navrhují, aby se omezení nové vakcíny využilo a začalo se s očkováním mladých lidí, které bylo původně plánováno nejdříve na léto. "Jsou více v kontaktu s dalšími lidmi. Pokud budou naočkováni, může to zpomalit šíření nemoci," uvedl šéf koaličních socialistů Paul Magnette. I další politici tvrdí, že mladí lidé sice nejsou riziková skupina, těžce na ně však doléhají společenská omezení. Ministr zdravotnictví Frank Vandenbroucke ve středu připustil, že by vláda měla více myslet i na situaci mladých lidí, zdali to však bude v chystané úpravě očkovací strategie, to neřekl.