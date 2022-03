Do Polska dorazilo už přes 1,8 milionu uprchlíků z Ukrajiny, za pondělí 71 600

Celkový počet lidí, kteří kvůli válce opustili ukrajinské území, se podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) blíží třem milionům.

Polsko zažívá největší nápor uprchlíků ze všech zemí, které s Ukrajinou sousedí. Podle pohraniční stráže byl v pondělí nejvytíženější hraniční přechod Medyka u města Přemyšl, který využilo přes 22.000 lidí. Přes přechod Hrebenne přešlo asi 11.000 lidí a dalších 10.200 využilo přechod Dorohusk. Dnes do 7:00 dorazilo do Polska 17.500 lidí z Ukrajiny.

Od chvíle, kdy na Ukrajinu vtrhla ruská armáda, se snaží do bezpečí denně dostat desetitisíce Ukrajinců. Kromě Polska míří i na Slovensko, do Maďarska, Moldavska a Rumunska, často ale pokračují dál do Evropy, zejména do Česka a Německa. Do Česka před válkou uprchlo zatím přes 200.000 Ukrajinců.