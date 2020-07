Duda jednal s primátorem Varšavy. Soupeři ve volbách řešili budoucnost Polska

Duda na tiskové konferenci řekl, že to byl "klidný rozhovor", a litoval, že Trzaskowski jeho pozvání nepřijal těsně po volbách. Jejich druhé kolo se konalo 12. července a Duda v něm zvítězil těsně, když při 68procentní voličské účasti získal 51 procent hlasů, zatímco primátor téměř 49 procent.

Duda, který je spojencem vládních konzervativců ze strany Právo a spravedlnost (PiS), svého oponenta pozval na setkání hned tentýž večer. Trzaskowski z opoziční Občanské platformy (PO) pozvání ale odmítl. Sdělil tehdy, že by se schůzka neměla konat, dokud nebudou vyhlášeny oficiální výsledky.

Spotkanie z prezydentem @AndrzejDuda. Rozmawialiśmy stanowczo, ale merytorycznie. Jedną z ważnych kwestii, które omawialiśmy była kondycja samorządów. Przedstawiłem prezydentowi projekt ustawy zakładający zwiększenie ich bezpieczeństwa finansowego. pic.twitter.com/ezevVL61l1 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) July 30, 2020

Duda se k tomu dnes vrátil, když řekl: "Přál jsem si, aby to setkání bez ohledu na to, kdo volby vyhrál, mělo symbolický význam a stalo se polskou tradicí i do budoucna, tradicí prezidentských voleb."

Opozice volební výsledek napadla u nejvyššího soudu. Opoziční poslanci obvinili zaujatost médií ve prospěch Dudy a hovoří o porušení ústavy při stanovení volebního termínu. Soud se k platnosti voleb vysloví 3. srpna.

Volby byly původně vypsané na 10. května a PiS jejich konání chtěla prosadit za každou cenu i přes epidemii covidu-19. Opozice vinila vládu z uspěchání termínu ve snaze zajistit, aby se hlasovalo ještě v době, kdy má Duda dostatečnou podporu občanů. Odložené první kolo se nakonec konalo 28. června a Duda v něm vyhrál se ziskem 43,5 procenta hlasů. Trzaskowski dostal 30,46 procenta a skončil druhý.

Při dnešním jednání v prezidentském paláci přišlo na pořad i nadcházející výročí ozbrojeného povstání proti německé okupaci. Začalo ve Varšavě 1. srpna 1944 a do října bylo tvrdě potlačeno. Do povstání se zapojilo až 45.0000 lidí vedených odbojovou Zemskou armádou. Mnoho šancí na úspěch neměli vzhledem k tomu, že byli na rozdíl od okupantů špatně vyzbrojení a navíc se jim nedostalo očekávané pomoci od Rudé armády, třebaže ta se již nacházela u Varšavy. Po 63 dnech bylo povstání potlačeno. O život v něm přišlo kolem 20.000 povstalců a 180.000 civilistů a půl milionu Varšavanů muselo opustit své domovy. Okupanti poté zbytek velkoměsta téměř srovnali se zemí.