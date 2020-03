Epidemie COVID-19 mocně roste. V Itálii zemřelo za den 793 lidí, celkem už 4825

Aktualizováno 18:45 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V severoitalské Lombardii, která je nejhůře postižena epidemií nemoci COVID-19, zemřelo za jediný den 546 pacientů nakažených koronavirem. To je za den nejvíce od doby, co se zde nákaza začala šířit. Celkový počet obětí tam tak stoupl na 3092. Uvedlo to dnes vedení regionu.