Evropská komise chce zjednodušit legálním přistěhovalcům získání práce a pobytu

— Autor: ČTK

Přistěhovalci legálně přicházející do zemí Evropské unie mohou mít v budoucnu jednodušší cestu k trvalému pobytu či práci. Evropská komise dnes představila balíček návrhů, který má v době přílivu uprchlíků z Ukrajiny mimo jiné zjednodušit stěhování lidí za prací do zemí, v nichž najdou vhodné pozice. Unijní exekutiva vedle toho také navrhla zavedení jednotných digitálních víz pro cesty do všech zemí EU.