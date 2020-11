Evropská komise má šestou smlouvu na vakcínu proti covidu, Moderna dodá až 160 milionů dávek

Americká firma Moderna minulý týden uvedla, že testování prokázalo u její očkovací látky úspěšnost 94,5 procenta. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) již zkoumá žádost o podmíněnou registraci této vakcíny pro unijní trh. Podle von der Leyenové by ji agentura mohla stejně jako očkovací látky firem Pfizer a BioNTech, která má podobnou účinnost, schválit již v polovině prosince.

"Až bude vakcína schválena jako bezpečná a účinná, všechny členské státy ji dostanou ve stejný čas, podle velikosti populace a za stejných podmínek," prohlásila dnes šéfka komise.

