Írán to myslel vážně. Hormuzský průliv je opět uzavřený

Íránská armáda v sobotu oznámila, že pokračuje v kontrole Hormuzského průlivu. Světová média tak informují o opětovném uzavření klíčového místa světové námořní dopravy. Teherán se rozhodl reagovat na fakt, že pokračuje americká námořní blokáda.
Íránská státní média v sobotu citovala prohlášení, podle kterého se armáda navrátila k předchozímu stavu a kontroluje průliv, z čehož vyplývá, že došlo k jeho opětovnému uzavření. Teherán tak naplnil výhrůžky, které pronesl předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.
Podle BBC se v uplynulých hodinách lodě s ropou, zkapalněným plynem či chemikáliemi daly v Hormuzském průlivu do pohybu. Momentálně ale všechno nasvědčuje tomu, že bude provoz opět ochromen.
Ghalibaf před opětovným uzavřením průlivu prohlásil, že americký prezident Donald Trump za pouhou hodinu pronesl sedm lživých tvrzení. "S těmito lžemi neuspěli ve válce a ani v jednáních nikam nedojdou," vzkázal do Washingtonu prostřednictvím příspěvku na sociální síti X.
"Pokud bude blokáda pokračovat, Hormuzský průliv nezůstane otevřený," varoval předseda íránského parlamentu s tím, že lodě budou nadále potřebovat povolení od Teheránu a budou muset dodržovat určenou trasu.
Ghalibaf zároveň poznamenal, že rozhodující budou předpisy, nikoliv sociální sítě. "Mediální válka a inženýrství veřejného mínění je důležitou součástí války a íránský národ se nenechá ovlivnit těmito triky," dodal.
Otevření Hormuzského průlivu ze strany Íránu původně oznámil ministr zahraničí Abbás Aráqčí, jenž na síti X prohlásil, že průliv má zůstat otevřen, dokud bude platit příměří. Trump nicméně nepřerušil americkou námořní blokádu íránských přístavů, která byla zahájena v pondělí 13. dubna.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Írán to myslel vážně. Hormuzský průliv je opět uzavřený
Evropští pravicoví populisté, kteří v minulosti vzhlíželi k Donaldu Trumpovi jako ke svému ideovému vzoru, od něj v posledních týdnech dávají ruce pryč. Americký prezident se na starém kontinentu stal natolik kontroverzní postavou, že i jeho nejbližší spojenci ho nyní vnímají spíše jako politickou zátěž. Marine Le Penová, lídryně francouzského Národního sdružení, již svým spolustraníkům jasně vzkázala, že je nutné si od Trumpa udržovat odstup.
Zdroj: Libor Novák