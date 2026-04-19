Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové

Jan Hrabě

19. dubna 2026 9:08

Bouřky, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Počasí v Česku se bude během nedělního dne měnit. Po teplé dubnové sobotě přijde ochlazení. Na většině území zaprší, objeví se i bouřky, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v předpovědi na sociální síti X. 

Déšť se v neděli očekává na většině území republiky, ale úhrny srážek budou hodně proměnlivé a nerovnoměrné, upozornil hydrometeorologický ústav. "Část deště totiž bude konvektivní - v lokálních přeháňkách případně i slabších bouřkách. Vydatný a plošný déšť se tak úplně konat nebude," vysvětlili odborníci. 

Nejvíce srážek má spadnout v severozápadní a severní polovině Čech. Nejnižší úhrny se předpokládají v jižních Čechách, na jihu Moravy či ve Slezsku. "Bohužel nelze očekávat, že problémy se suchem, které už na řadě míst jsou docela výrazné, srážky výrazněji vyřeší," podotkl ČHMÚ.

Případné bouřky se vyskytnou zejména v Čechách, na severozápadě a severu Čech hrozí už kolem poledne. Během odpoledne může na bouřky dojít i více východněji, možná až v oblasti západní Moravy. 

"Dostupné energie pro vývoj bouřek sice nebude mnoho, ale profil atmosféry bude hodně vlhký a organizaci bude podporovat i vyšší střih větru (rozdíl v proudění mezi zemí a vyššími hladinami v atmosféře). Většina bouřek bude ale spíše vnořená v dešti, izolovanější buňky moc neočekáváme," zmínili meteorologové. 

Bouřky mohou lokálně doprovázet silné přeháňky či menší krupobití. "Modely naznačují, že by se přechodně mohly i díky vyššímu střihu větru vyskytnout organizovanější linie tzv. squall line (hlavně na Z a SZ Čech), a na jejich čele by mohlo případně i docela fouknout," dodali experti.

včera

Počasí: Teploty o víkendu překonají hranici 20 stupňů, překazit je mohou bouřky

Související

Více souvisejících

Počasí Déšť Bouřky ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 39 minutami

před 1 hodinou

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

17. dubna 2026 21:44

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy