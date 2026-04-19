Tragédie v Kyjevě. Muž zastřelil několik lidí, zlikvidovala ho policejní zásahovka

Lucie Podzimková

19. dubna 2026 9:54

Ukrajinská policie
Ukrajinská policie Foto: Twitter @Ukrinform

Jako by nestačilo, že Ukrajina přes čtyři roky čelí ruské invazi. V Kyjevě se v sobotu střílelo. Nejméně šest lidí zemřelo poté, co muž spustil palbu na ulici a následně se zmocnil rukojmích v obchodě. Policie se střelcem vyjednávala, nakonec ho eliminovala. 

Ministr vnitra Ihor Klymenko k incidentu uvedl, že muž začal střílet na lidi na ulici a následně se zmocnil rukojmích v nedalekém supermarketu, kde byl zastřelen po přestřelce s policisty. Čtyři lidé zemřeli na ulici, jedna žena podlehla zraněním v nemocnici. Střelec také zavraždil jednoho z rukojmích. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského utrpělo dalších 14 lidí zranění.

Policejní vyjednavači muže asi 40 minut přemlouvali. Podle Klymenka se pachatel choval chaoticky. "Snažili jsme se ho přesvědčit, protože tam byla zraněná osoba. Nabízeli jsme škrtidla k zastavení krvácení, ale on neodpovídal, proto zazněl rozkaz jej eliminovat, zvlášť když zavraždil jednoho z rukojmích," vysvětlil ministr. 

Žalobci identifikovali střelce jako osmapadesátiletého muže původem z Moskvy. Střílel z automatické pušky, která byla oficiálně registrovaná. Okolnosti registrace jsou momentálně předmětem vyšetřování, což platí i o nejasném motivu činu.

Zelenskyj prozradil, že pachatel žil v Doněcké oblasti na východě země, která je z velké části okupovaná ruskou armádou a byla předmětem separatistického konfliktu již před začátkem plnohodnotné ruské invaze na konci února 2022. Muž měl zároveň před střelbou zapálit svůj byt. 

Kyjev je v posledních letech častým terčem ruských vzdušných útoků, ale podobné případy střelby jsou velmi vzácné, dodala BBC. 

17. dubna 2026 19:22

Vance vyjádřil hrdost nad tím, že USA přestaly darovat zbraně Ukrajině

Íránská delegace v Pákistánu

Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán

Mír na Blízkém východě je daleko, zní z Teheránu k průběhu diplomatických jednání se Spojenými státy americkými, jejichž cílem je dosažení trvalé mírové dohody. Írán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv v reakci na pokračující americkou námořní blokádu. 

Pavel Gross bude jedním z nových trenérů národního týmu.

Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa

Již je jasné, že po letošním mistrovství světa v hokeji nebude na lavičce národního A-týmu pokračovat realizační tým v čele s Radimem Rulíkem. Kouč, který v roce 2024 dokázal s reprezentací po letech vyhrát světový šampionát, jenž se tehdy navíc konal v Praze, minulý měsíc oznámil, že u reprezentace po MS pokračovat nehodlá. Od té doby tak prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Alois Hadamczik hledal Rulíkova nástupce a nakonec je našel. Ve čtvrtek, kdy začala příprava na blížící se světový šampionát ve Švýcarsku, na tiskové konferenci potvrdil, že novými trenéry se od příští sezóny stanou Zdeněk Moták a Pavel Gross.

Donald Trump

USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu

Americký prezident Donald Trump poprvé reagoval na nejnovější události na Blízkém východě, kde Írán kvůli pokračující námořní blokádě opět uzavřel Hormuzský průliv. USA se podle nejvyššího představitele nenechají vydírat. 

Dominik Feri

Feriho propuštění se bude řešit znovu u okresního soudu

Exposlanec Dominik Feri má novou naději na propuštění z vězení. Krajský soud vrátil věc okresnímu soudu, který původně v lednu rozhodl, že si bývalý politik bude muset odpykat i zbytek tříletého trestu odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění. 

Hormuzský průliv

Írán to myslel vážně. Hormuzský průliv je opět uzavřený

Íránská armáda v sobotu oznámila, že pokračuje v kontrole Hormuzského průlivu. Světová média tak informují o opětovném uzavření klíčového místa světové námořní dopravy. Teherán se rozhodl reagovat na fakt, že pokračuje americká námořní blokáda. 

Tomáš Chorý

Chorý zná trest za plivnutí na soupeře. Nezahraje si jen jeden zápas

Jen jeden soutěžní zápas si nezahraje reprezentační útočník Tomáš Chorý. Přesně takový trest dostal od Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) za údajné plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha ze závěru vzájemného ligového zápasu z poslední neděle. Komise se usnesla, že plivnutí Tomáše Chorého nebyl úmyslný akt z jeho strany a proto se tak rozhodla pro udělení nejmenšího možného trestu.

Hormuzský průliv

Hormuzský průliv můžeme znovu uzavřít, varoval Írán

Hormuzský průliv nemusí zůstat otevřený, varoval Teherán ústy předsedy parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa. Amerického prezidenta zároveň obvinil z několika lživých tvrzení, která podle Ghalibafa nepřinesou úspěch v diplomatických jednáních. 

Počasí: Teploty o víkendu překonají hranici 20 stupňů, překazit je mohou bouřky

Víkendové počasí přinese v sobotu zpočátku příjemné teploty, které se během dne vyšplhají na 16 až 21 °C. V neděli se mírně ochladí a mohou dorazit i bouřky.

