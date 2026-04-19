Jako by nestačilo, že Ukrajina přes čtyři roky čelí ruské invazi. V Kyjevě se v sobotu střílelo. Nejméně šest lidí zemřelo poté, co muž spustil palbu na ulici a následně se zmocnil rukojmích v obchodě. Policie se střelcem vyjednávala, nakonec ho eliminovala.
Ministr vnitra Ihor Klymenko k incidentu uvedl, že muž začal střílet na lidi na ulici a následně se zmocnil rukojmích v nedalekém supermarketu, kde byl zastřelen po přestřelce s policisty. Čtyři lidé zemřeli na ulici, jedna žena podlehla zraněním v nemocnici. Střelec také zavraždil jednoho z rukojmích. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského utrpělo dalších 14 lidí zranění.
Policejní vyjednavači muže asi 40 minut přemlouvali. Podle Klymenka se pachatel choval chaoticky. "Snažili jsme se ho přesvědčit, protože tam byla zraněná osoba. Nabízeli jsme škrtidla k zastavení krvácení, ale on neodpovídal, proto zazněl rozkaz jej eliminovat, zvlášť když zavraždil jednoho z rukojmích," vysvětlil ministr.
Žalobci identifikovali střelce jako osmapadesátiletého muže původem z Moskvy. Střílel z automatické pušky, která byla oficiálně registrovaná. Okolnosti registrace jsou momentálně předmětem vyšetřování, což platí i o nejasném motivu činu.
Zelenskyj prozradil, že pachatel žil v Doněcké oblasti na východě země, která je z velké části okupovaná ruskou armádou a byla předmětem separatistického konfliktu již před začátkem plnohodnotné ruské invaze na konci února 2022. Muž měl zároveň před střelbou zapálit svůj byt.
Kyjev je v posledních letech častým terčem ruských vzdušných útoků, ale podobné případy střelby jsou velmi vzácné, dodala BBC.
Šestá osoba je ve vazbě kvůli teroristickému útoku v Pardubicích
Tragédie v Kyjevě. Muž zastřelil několik lidí, zlikvidovala ho policejní zásahovka
Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové
Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu
Zbývá poslední jméno. StarDance odhalila již devět profesionálních tanečníků
Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa
USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu
Írán hodlá kontrolovat průliv až do konce války. Ozval se i Chameneí
Je neprávem pozapomenuta. Před 120 lety převzala Nobelovu cenu první Češka
Pohřeb Jana Potměšila bude veřejný. Proběhne ve známém pražském kostele
Maďarské volby ještě nejsou uzavřené. Magyarova Tisza získala další křesla
Feriho propuštění se bude řešit znovu u okresního soudu
Policie si převzala dalšího podezřelého v pardubické kauze
Írán to myslel vážně. Hormuzský průliv je opět uzavřený
Chorý zná trest za plivnutí na soupeře. Nezahraje si jen jeden zápas
Bude to historické. Trump se zasnil při představě jednání s čínským prezidentem
Praha otevřela nový most přes řeku. Od víkendu slouží běžnému provozu
Hormuzský průliv můžeme znovu uzavřít, varoval Írán
Počasí: Teploty o víkendu překonají hranici 20 stupňů, překazit je mohou bouřky
Víkendové počasí přinese v sobotu zpočátku příjemné teploty, které se během dne vyšplhají na 16 až 21 °C. V neděli se mírně ochladí a mohou dorazit i bouřky.
Zdroj: Libor Novák