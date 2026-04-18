Zbývá poslední jméno. StarDance odhalila již devět profesionálních tanečníků

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. dubna 2026 20:17

StarDance představila další členy sestavy tanečníků.
Už jen jednoho člena zbývá představit a sestava tanečníků, kteří se představí v letošní řadě StarDance, bude kompletní. Stále ale ještě nebude známé složení jednotlivých párů. Televizní diváci se na přímé přenosy mohou těšit na podzim na obrazovkách České televize.

Zatím poslední představenou tanečnicí je Catharina Malek, která loni zazářila v rakouské verzi soutěže. Diváci se už dříve dozvěděli, že celebrity budou v letošní řadě po parketu doprovázet Lenka Nora Návorková, Michal Kurtiš, Natálie Otáhalová, Robin Ondráček, Vanda Bartošová Dětinská, Daniel Makovec, Adriana Mašková a Filip Hudlický.  

Hvězdnými účastníky letošní řady StarDance budou zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hana Dvorská, herec Tomáš Matonoha, herečka Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák, herečka Petra Nesvačilová a zpěvák Vojta Dyk. 

Známe už také složení poroty. Vrací se Zdeněk Chlopčík, stálicemi jsou Tatiana Drexler a Richard Genzer. Nováčkem bude výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová, choreografka a režisérka. Přímé přenosy budou moderovat Marek Eben a Tereza Kostková.

Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.

Pavel Gross bude jedním z nových trenérů národního týmu.

Donald Trump

Dominik Feri

Hormuzský průliv

Tomáš Chorý

Hormuzský průliv

Ilustrační foto

Letadla, ilustrační foto

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

