Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu

Hormuzský průliv už zase není bezpečným místem, vyplývá ze zpráv z posledních hodin. Ty přicházejí poté, co Írán oznámil opětovné uzavření klíčové dopravní cesty. Několik lodí se již mělo v průlivu dostat pod palbu.
Pod palbu ze dvou lodí se dostal například tanker, který se nacházel asi 20 námořních mil severovýchodě od Ománu. Plavidlu ani posádce se nic nestalo. O dalších dvou podobných případech informovala agentura Reuters. Podle posledních informací se střílelo i na kontejnerovou loď, která byla asi 25 námořních mil od Ománu.
Velitelství americké armády zároveň uvedlo, že během probíhající námořní blokády, která započala v pondělí 13. dubna, donutila nejméně 23 lodí, aby se obrátily. Také potvrdilo, že blokáda nadále pokračuje.
Právě z toho důvodu dnes Teherán oznámil, že opět uzavírá průliv. Íránská státní média v sobotu citovala prohlášení, podle kterého se armáda navrátila k předchozímu stavu a kontroluje průliv, z čehož vyplývá, že došlo k jeho opětovnému uzavření. Teherán tak naplnil výhrůžky, které pronesl předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.
Ghalibaf před opětovným uzavřením průlivu prohlásil, že americký prezident Donald Trump za pouhou hodinu pronesl sedm lživých tvrzení. "S těmito lžemi neuspěli ve válce a ani v jednáních nikam nedojdou," vzkázal do Washingtonu prostřednictvím příspěvku na sociální síti X.
"Pokud bude blokáda pokračovat, Hormuzský průliv nezůstane otevřený," varoval předseda íránského parlamentu s tím, že lodě budou nadále potřebovat povolení od Teheránu a budou muset dodržovat určenou trasu.
Otevření Hormuzského průlivu ze strany Íránu původně oznámil ministr zahraničí Abbás Aráqčí, jenž na síti X prohlásil, že průliv má zůstat otevřen, dokud bude platit příměří. Trump nicméně nepřerušil americkou námořní blokádu íránských přístavů.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
lodní doprava , Hormuzský průliv , Írán , Armáda Írán , Americká armáda (U.S. ARMY)
Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí v pátek oznámil, že Hormuzský průliv je s okamžitou platností zcela otevřen pro všechna obchodní plavidla. Toto rozhodnutí se vztahuje na zbývající období desetidenního příměří, které bylo dříve uzavřeno mezi Izraelem a Libanonem. Vodní cesta, která byla od začátku války s Íránem fakticky uzavřena, je nyní přístupná po koordinovaných trasách určených íránskou námořní organizací.
Zdroj: Libor Novák