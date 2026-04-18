Policie si převzala dalšího podezřelého v pardubické kauze

Policie si v týdnu převzala další osobu, která je podezřelá v případu březnového teroristického útoku v Pardubicích. Jde o člověka, jehož dříve zadrželi policisté na sousedním Slovensku. Bližší podrobnosti nejsou známé.
"Dnes ve 13:40 byla na společném pracovišti českých a slovenských policistů Hodonín/Holíč předána do ČR osoba podezřelá z teroristického útoku v Pardubicích," uvedla policie ve čtvrtek na sociální síti X s tím, že soud rozhodne o vazebním stíhání obviněné osoby.
K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo v pátek 20. března. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil krátce po události.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
požár v Pardubicích (20.3.2026) , Policie ČR , Policie SR , Terorismus v ČR
Válka dronů dosáhla historického milníku, který zásadně mění povahu moderního válčení. Minulý týden svět poprvé sledoval, jak útok bezpilotních strojů a pozemních robotů dokázal dobýt nepřátelské pozice bez přímé účasti lidské síly. Tento úspěch ukrajinské armády proti ruskému opěrnému bodu komentoval prezident Volodymyr Zelenskyj slovy, že „budoucnost je zde“. Tento technologický průlom přišel jako šok pro Moskvu, která se dlouho domnívala, že díky íránské podpoře v technologii dronů dominuje.
Zdroj: Libor Novák