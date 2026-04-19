Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Dva tankery se přes Íránce nedostaly

Írán dostává svým slovům a kontroluje v situaci v Hormuzském průlivu. Dva ropné tankery dnes vojáci nechali obrátit, většina lidí se stáhla do bezpečí k pobřeží. Teherán opětovně uzavřel průliv kvůli pokračující americké námořní blokádě.
Údaje z webových stránek MarineTraffic naznačují, že v neděli se téměř žádné lodě nepokouší překonat Hormuzský průliv. Plavidla se nacházejí zejména u břehů Ománu a Spojených arabských emirátů, upozornila britská BBC.
Íránská média dnes informovala o tom, že obrátila dva ropné tankery, které se pokoušely opustit průliv. Podle dostupných informací šlo o lodě plovoucí pod vlajkou afrických států Botswana a Angola.
Teherán v sobotu oznámil, že opět uzavírá Hormuzský průliv. Íránská státní média v sobotu citovala prohlášení, podle kterého se armáda navrátila k předchozímu stavu a kontroluje průliv, z čehož vyplývá, že došlo k jeho opětovnému uzavření. Teherán tak naplnil výhrůžky, které pronesl předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.
Íránská nejvyšší národní bezpečnostní rada pak prostřednictvím televize oznámila, že je rozhodnuta monitorovat a kontrolovat dopravu přes Hormuzský průliv až do úplného konce války a začátku platnosti trvalého míru v oblasti. Lodě budou muset poskytovat veškeré informace a zaplatit požadované peníze.
Rada zároveň označila trvající americkou námořní blokádu za porušení podmínek příměří. K probíhajícím diplomatickým jednáním dodala, že momentálně zkoumá nejnovější americký návrh, na který ještě neodpověděla.
Během soboty se ozval také íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chámeneí. V psaném prohlášení se však nevyjádřil k jednáním ani k situaci kolem Hormuzského průlivu. Pouze varoval íránské nepřátele, aby se připravili na hořkost budoucích porážek.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Zdroj: Lucie Podzimková