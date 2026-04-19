Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán

Mír na Blízkém východě je daleko, zní z Teheránu k průběhu diplomatických jednání se Spojenými státy americkými, jejichž cílem je dosažení trvalé mírové dohody. Írán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv v reakci na pokračující americkou námořní blokádu.
Předseda íránského parlamentu a jeden z íránských vyjednavačů Mohammad Bagher Ghalibaf se podle BBC nechal slyšet, že došlo k pokroku v jednáních s Washingtonem. Přesto konstatoval, že obě strany konfliktu jsou daleko od finálních diskuzí. Ghalibaf se minulý týden zúčastnil jednání v Pákistánu. Další kolo přímých rozhovorů zatím nemá daný termín.
Americký prezident Donald Trump v sobotu krátce mluvil s novináři o Íránu v Oválné pracovně. Ohledně probíhajících diplomatických jednání řekl, že jde o "velmi dobré" rozhovory. Přiznal, že vůdčí postavy íránského režimu chtějí uzavřít Hormuzský průliv. Spojené státy se podle prezidenta nenechají vydírat.
Teherán v sobotu oznámil, že opět uzavírá Hormuzský průliv. Íránská státní média v sobotu citovala prohlášení, podle kterého se armáda navrátila k předchozímu stavu a kontroluje průliv, z čehož vyplývá, že došlo k jeho opětovnému uzavření. Teherán tak naplnil výhrůžky, které pronesl předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.
Íránská nejvyšší národní bezpečnostní rada pak prostřednictvím televize oznámila, že je rozhodnuta monitorovat a kontrolovat dopravu přes Hormuzský průliv až do úplného konce války a začátku platnosti trvalého míru v oblasti. Lodě budou muset poskytovat veškeré informace a zaplatit požadované peníze.
Rada zároveň označila trvající americkou námořní blokádu za porušení podmínek příměří. K probíhajícím diplomatickým jednáním dodala, že momentálně zkoumá nejnovější americký návrh, na který ještě neodpověděla.
Během soboty se ozval také íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chámeneí. V psaném prohlášení se však nevyjádřil k jednáním ani k situaci kolem Hormuzského průlivu. Pouze varoval íránské nepřátele, aby se připravili na hořkost budoucích porážek.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Související
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu
USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu
před 39 minutami
Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové
před 1 hodinou
Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán
Aktualizováno včera
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu
včera
Zbývá poslední jméno. StarDance odhalila již devět profesionálních tanečníků
včera
Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa
včera
USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu
včera
Írán hodlá kontrolovat průliv až do konce války. Ozval se i Chameneí
včera
Je neprávem pozapomenuta. Před 120 lety převzala Nobelovu cenu první Češka
včera
Pohřeb Jana Potměšila bude veřejný. Proběhne ve známém pražském kostele
včera
Maďarské volby ještě nejsou uzavřené. Magyarova Tisza získala další křesla
včera
Feriho propuštění se bude řešit znovu u okresního soudu
včera
Policie si převzala dalšího podezřelého v pardubické kauze
včera
Írán to myslel vážně. Hormuzský průliv je opět uzavřený
včera
Chorý zná trest za plivnutí na soupeře. Nezahraje si jen jeden zápas
včera
Bude to historické. Trump se zasnil při představě jednání s čínským prezidentem
včera
Praha otevřela nový most přes řeku. Od víkendu slouží běžnému provozu
včera
Hormuzský průliv můžeme znovu uzavřít, varoval Írán
včera
Počasí: Teploty o víkendu překonají hranici 20 stupňů, překazit je mohou bouřky
17. dubna 2026 21:44
Nebudeme riskovat. Do otevřeného Hormuzského průlivu se lodě nehrnou, mají strach
17. dubna 2026 20:39
Žádná krize nehrozí. EU popřela tvrzení IEA o nedostatku leteckého paliva
Zdroj: Libor Novák
Zdroj: Libor Novák