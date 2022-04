Evropská unie může sankce proti Rusku kvůli invazi na Ukrajinu výrazně přitvrdit

Uplynulé týdny od počátku invaze podle Habecka ukázaly, jak daleko může Evropská unie v odvetných opatřeních zajít. "Osobně jsem přesvědčen, že může zajít mnohem dále," řekl Habeck, který tento týden očekává od unie nový balík sankcí. Doplnil, že již přijatá opatření se ukázala jako účinná.

Německo nicméně odmítá embargo. "Mnohokrát jsem řekl, že tvrdě pracujeme na snížení naší energetické závislosti na Rusku," řekl Habeck. Uvedl, že Německo je na tom jinak než jiné evropské země, neboť příliš spoléhalo na zásobování fosilními energetickými surovinami z Ruska.

"Nejdříve se chceme zbavit závislosti na ruských fosilních palivech, pak i na fosilních palivech obecně," řekl Habeck.

Habeck v březnu oznámil, že Německo se do podzimu může zbavit závislosti na ruském uhlí a do konce roku možná na ruské ropě, do poloviny roku 2024 pak může být země nezávislá i na ruském plynu. V případě plynu dnes uvedl, že Německo v posledních týdnech snížilo dovoz plynu z Ruska z 55 na 40 procent. Dodal ale, že plyn je klíčovým zdrojem pro německý průmysl a vytápění, protože jen z 15 procent se používá k výrobě elektrické energie.