Evropská unie poskytne Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 1,5 miliardy eur

Michel o svém příjezdu do ukrajinské metropole informoval na twitteru. Cílem jeho návštěvy je vyjádřit solidaritu s Ukrajinou v souvislosti s ruskou invazí. Zelenskyj na twitteru uvedl, že s Michelem hovořili o dalších protiruských sankcích, obraně a finanční pomoci.

Zelenskyj a Michel probírali dotazník, který by se měl stát výchozím bodem pro rozhodování EU o budoucím členství Ukrajiny v unii. Ukrajina dokument nedávno vyplnila. Zelenskyj na společné tiskové konferenci poznamenal, že členství Ukrajiny v EU je prioritou. Ukrajinský prezident také opětovně vyzval Brusel, aby na Moskvu uvalil další sankce.

Michel řekl, že sedmadvacítka udělá "vše pro to, aby Ukrajina vyhrála válku". "Nejste sami, jsme s vámi a uděláme vše pro to, abychom vás podpořili a zajistili, že Ukrajina válku vyhraje," řekl Michel. Po příjezdu do země na twitteru napsal, že se nachází v "srdci svobodné a demokratické Evropy".

Předseda Evropské rady na tiskové konferenci prohlásil, že ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi se "nepodaří zničit suverenitu Ukrajiny ani rozdělit Evropskou unii". Michel také ocenil schopnost sedmadvacítky "společně a jednomyslně" rozhodovat o protiruských sankcích.

Michel dnes také navštívil Borodjanku, kde se obyvatelé města podle ukrajinských úřadů stali oběťmi masakrů spáchaných Rusy. Prohlásil poté, že historie nezapomene na válečné zločiny.

Ukrajinu již dříve navštívili další vrcholní představitelé EU, včetně šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové a šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella. Do ukrajinské metropole od zahájení invaze 24. února přicestovalo několik evropských politiků, jako první přijeli do Kyjeva premiéři České republiky, Polska a Slovinska.