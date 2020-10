Francie: Dohoda mezi EU a Británií musí být do začátku listopadu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dohoda o budoucích vztazích mezi Evropskou unií a Británií musí být hotová nejpozději do začátku listopadu, Brusel by ale ani v časové tísni neměl v zásadních věcech ustupovat. Rozhlasové stanici FranceInfo to řekl francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clement Beaune.