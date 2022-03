Itálie chystá rozvolnění, od května zruší covidové pasy

Od prvního dubna vláda hodlá omezit používání covidových pasů, které je v současnosti nutné předložit při vstupu do barů, restaurací, do celé řady obchodů, provozoven a kanceláří či při cestě hromadnou dopravou. Od prvního dubna covidový certifikát nebude nutný v hotelech, obchodech, bankách či na poštách. Úplně by povinnost předkládat certifikát měla podle vládních plánů odpadnout prvního května.

Na rozsáhlé využití covidových certifikátů vsadila italská vláda v druhé polovině loňského roku, aby země zvládla další vlny pandemie covidu-19 bez zavedení plošných uzávěr. Od května covidové pasy tak budou zřejmě sloužit pouze pro účely, pro které byly původně zavedeny - pro cesty do zahraničí.

Od prvního června Italové budou smět odložit roušky a respirátory prakticky ve všech uzavřených prostorech, a to včetně hromadné dopravy. V polovině června pak přestane platit povinnost očkování pro zaměstnance ve zdravotnictví, některých odvětvích veřejné správy či lidi starší 50 let.

Zdravotní statistiky ukazují, že v posledním týdnu počet nakažených vzrostl v Itálii ve srovnání s předchozími sedmi dny o více než třetinu. Ve středu země zaznamenala zhruba 73.000 nových případů nákazy. Denní průměr úmrtí činí zhruba 140 mrtvých v souvislosti s nemocí covid-19. V zemi, kde žije 59 milionů lidí, se nákaza prokázala u 13,5 milionu osob a 157.000 nakažených zemřelo.