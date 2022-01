Jádro není udržitelný a hospodářsky smysluplný zdroj energie, tvrdí Scholz

"Jaderná energie není udržitelná. Nedává ani ekonomický smysl," řekl Scholz. Poukázal na to, že chod reaktorů není neomezený, žádá si značné investice a nutné je počítat s jaderným odpadem a možnými haváriemi. "Německo se proto rozhodlo od jádra odstoupit," připomněl.

Na sklonku loňského roku Německo definitivně odstavilo tři jaderné elektrárny a poslední zbývající tři odpojí z provozu do konce letošního roku. Dalším krokem na cestě k ekologickým energetickým zdrojům je uzavření uhelných elektráren, což by vláda sociálního demokrata Scholze učinila ráda do roku 2030, kdy Německo chce mít 80 procent energie z obnovitelných zdrojů.

Nyní Německo získává z obnovitelných zdrojů 42 procent energie, takže navýšení podílu na 80 procent do osmi let bude podle ministra hospodářství a ochrany klimatu Roberta Habecka mamutím úkolem. Habeck na úterní tiskové konferenci o stavu energetické transformace řekl, že Německo bude k přechodu potřebovat plynové elektrárny. Habeck se sice vyslovil proti jaderné energetice, zároveň ale řekl, že je nutné respektovat, pokud některé země pro přechod k bezuhlíkovému hospodářství využijí jádro.