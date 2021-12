Lídři EU se na summitu shodli na protiruských sankcích kvůli vojskům u Ukrajiny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská unie by měla udělat vše pro odvrácení ruského útoku na Ukrajinu a měla by jasně avizovat sankce, které by Rusko při naplnění tohoto "nejhoršího scénáře" zasáhly. Takto se ráno před startem unijního summitu vyjádřili někteří lídři členských zemí evropského bloku.